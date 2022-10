Phil Foden signe un nouveau contrat avec Manchester City jusqu’en 2027 | Nouvelles du football

Phil Foden a signé une prolongation de contrat avec Manchester City jusqu’en 2027.

Le diplômé de la City Academy est un joueur clé de la première équipe de Pep Guardiola, qui l’a titularisé lors des neuf matchs de Premier League cette saison, l’international anglais ayant marqué lors de ses trois derniers matchs, dont un triplé contre Manchester United.

Foden a rejoint le système jeunesse de Man City à l’âge de neuf ans et a remporté le prix PFA du jeune joueur de l’année au cours des deux dernières saisons.

Foden dit que la signature de ce nouvel accord est “un rêve devenu réalité”.

“Il est difficile de dire à quel point je suis heureux d’avoir signé ce contrat”, a-t-il déclaré.

“C’est un rêve devenu réalité.

“J’ai été un fan de City toute ma vie. Je me suis entraîné ici pendant tant d’années et j’ai même été ramasseur de balles. J’aime tellement ce club, alors sachez que je vais en faire partie jusqu’en 2027 se sent incroyable.

“Je me suis beaucoup amélioré ces dernières années et cela est dû en grande partie à Pep et à son équipe, qui me guident chaque jour sur le terrain d’entraînement. Travailler avec eux me donne les meilleures chances de m’améliorer encore plus et de devenir le meilleur joueur que je peux être.

“Avec l’équipe que nous avons ici, je sens que je peux continuer à apprendre et à gagner des trophées. Ce sont les deux choses les plus importantes pour moi.

Image:

Phil Foden célèbre avec le ballon de match après la victoire 6-3 du derby de Man City contre Man Utd





“Je tiens à remercier chaque personne de City car sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Tous les entraîneurs de l’Académie avec qui j’ai travaillé, tous les joueurs avec qui j’ai joué et tous ceux qui travaillent dans les coulisses. C’est un honneur de faire partie de ce club de football.”

Plus à venir…

