Phil Foden a admis qu’il avait commis une « grave erreur » en enfreignant les règles COVID-19 sur le devoir international en Islande l’année dernière et est reconnaissant au manager Gareth Southgate d’avoir eu la chance de démarrer sa carrière en Angleterre.

Le joueur de 21 ans et l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood ont tous deux été renvoyés de Reykjavik en septembre dernier en disgrâce après avoir invité deux femmes à l’hôtel de l’équipe quelques heures après que Foden ait fait ses débuts en senior lors d’une victoire 1-0 contre l’Islande.

Foden a ensuite été abandonné pour le prochain camp de l’Angleterre, mais a été ramené dans le giron en novembre, marquant deux fois contre la même opposition tout en se lançant dans une saison décisive à Manchester City qui s’est terminée en remportant le titre de Premier League et en atteignant la finale de la Ligue des champions.

« Évidemment, j’ai fait une énorme erreur », a déclaré Foden. « J’étais jeune. Mais Gareth a dit que si je continuais à bien faire, continuer à jouer, je devrais avoir une autre opportunité. Donc, j’ai dû travailler très dur pour cela. Il n’y a pas beaucoup de managers qui vous donneraient une autre opportunité donc je dois Merci beaucoup Gareth de m’avoir donné une autre chance. »

Foden a également été nommé Jeune joueur de l’année PFA après avoir marqué 16 buts et enregistré 10 passes décisives en 50 matchs pour City cette saison. Bien qu’il n’ait que six sélections à son actif, le milieu de terrain vise désormais la gloire avec l’Angleterre et insiste sur le fait que l’inexpérience relative de l’équipe de Southgate – ils ont le deuxième groupe le plus jeune en finale – ne devrait pas être un obstacle au succès.

« Tout d’abord, je tiens à dire que la qualité est très élevée », a déclaré Foden. « Oui, nous avons beaucoup de jeunes joueurs mais ils peuvent jouer au plus haut niveau et nous l’avons vu cette année.

« Bien sûr, nous avons toujours l’expérience de Harry Kane et Jordan Henderson autour de l’équipe, ce qui est important. Je pense que nous avons un bon équilibre dans l’équipe. Nous avons l’air vraiment fort ce tournoi alors pourquoi pas ? Nous pourrions le gagner . »