Manchester City a fait un grand pas en avant pour remporter le titre avec une superbe victoire record à Anfield.

La brillante équipe de Pep Guardiola a époustouflé les champions de Liverpool avec des performances dévastatrices qui leur ont valu leur 14e victoire consécutive toutes compétitions confondues – pour égaler le record de tous les temps du football anglais, détenu conjointement par Preston et Arsenal.

Et par la suite, leur jeune talent exceptionnel Phil Foden – qui a marqué le but du match pour confirmer la domination de City sur ses plus grands rivaux – a insisté sur le fait que le titre était maintenant disponible.

« C’est brilliant. Nous avons montré notre courage dès la première minute, et [the win] nous donne toutes les chances de continuer et de gagner maintenant », a-t-il déclaré.

« Lorsque vous battez les champions, la confiance de tout le monde devient très élevée. Cela ne peut que nous aider. Nous n’avons pas gagné ici depuis un moment, donc nous sommes simplement heureux de gagner ici aujourd’hui.

«Le travail n’est pas terminé et nous avons encore un long chemin à parcourir. C’est ce que nous devons continuer à faire, mettre les points sur la table et, espérons-le, réussir à la fin. «

City n’avait pas gagné à Anfield depuis 2003, mais ils ont dominé le match, Ilkay Gundogan marquant deux fois et manquant également un penalty.

Les visiteurs ont profité de deux erreurs choquantes du gardien local Alisson, pour une victoire qui donne à Pep Guardiola sa première victoire ici contre les hommes de Klopp.