Phil Foden s’est séparé de sa société de médias sociaux après la publication d’un tweet controversé à la suite de la victoire de Manchester City en Ligue des champions sur le Borussia Dortmund.

Le milieu de terrain a marqué le vainqueur lors de la victoire 2-1 en quart de finale retour contre Dortmund mercredi soir pour organiser une demi-finale contre le Paris Saint-Germain.

Au lendemain de la victoire, un tweet adressé à Kylian Mbappe a été posté depuis le compte de Foden, qui disait « @KMbappe êtes-vous prêt? » suivi d’un emoji de poignée de main. Il est entendu que l’international anglais a été déçu par le poste, qui a ensuite été supprimé.

Ten Toes Media, qui gérait le compte Twitter de Foden, a publié vendredi une déclaration selon laquelle tous les messages devaient être approuvés avant d’être mis sur les réseaux sociaux, mais n’a pas précisé si c’était le cas ou non du tweet qui est apparu. sur le compte de Foden.

« Nous sommes attristés par la situation actuelle », indique le communiqué.

«Depuis la création de l’entreprise, nous avons adopté un processus qui exige que tous les postes soient approuvés à l’avance par le talent [or] représentant – pas d’exceptions.

« Ils ont toujours été approuvés – c’est vrai depuis quatre ans et c’est toujours vrai aujourd’hui. Phil Foden est une personne spéciale et un footballeur et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Image:

Gary Neville a exhorté les footballeurs à prendre le contrôle de leurs propres comptes sur les réseaux sociaux



Pendant ce temps, Sky Sports le spécialiste Gary Neville a exhorté les footballeurs à gérer leurs propres comptes de médias sociaux, en disant « c’est votre voix ».

« J’ai mentionné ici il y a quelques semaines que les joueurs avaient leurs comptes gérés par des sociétés de médias sociaux », a tweeté Neville. « Les gars gèrent vos propres comptes! Votre pensée indépendante et votre authenticité sont en jeu.

« C’est ta voix, pas celle de quelqu’un d’autre. Bonjour au fait. Va et attaque-toi. »

Gundogan: poids levé à Man City

Ilkay Gundogan estime qu’un poids important a été soulevé à Manchester City après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions et franchi une nouvelle étape vers un quadruple sans précédent.

City a mis trois années consécutives de frustration en quart de finale derrière eux alors qu’ils ont vu le Borussia Dortmund mercredi pour atteindre les quatre derniers pour la première fois depuis 2016, et Gundogan admet que la pression avait augmenté sur l’équipe en raison des échecs précédents.

« Cela signifie beaucoup », a déclaré l’Allemand, qui était également à City – bien que blessé – lorsqu’ils sont sortis à la 16e étape en 2017.

Image:

Ilkay Gundogan a inscrit 16 buts et quatre passes décisives en 37 matchs pour Manchester City cette saison dans toutes les compétitions.



«Nous avons évidemment eu du mal ces dernières années à réaliser ce que nous [have now] atteint. Nous avons toujours échoué en quarts de finale.

« C’est une sortie et quelque chose que nous méritions, quelque chose que nous méritions déjà, peut-être, ces dernières années. C’est donc spécial maintenant d’être en demi-finale. »

City a eu peur au match retour au Signal Iduna Park, tombant derrière un superbe but de l’impressionnant international anglais Jude Bellingham.

















1:04



L’ancien défenseur de Manchester City, Richard Dunne, pense que le club a joué avec « une familiarité » en éliminant le Borussia Dortmund pour atteindre les demi-finales



Cela a égalisé l’égalité à 2-2 au total, mais City a riposté pour gagner 2-1 dans la nuit et 4-2 au total, avec un penalty de Riyad Mahrez et une belle frappe de Phil Foden.

« Nous n’avons pas bien joué dans les 15 premières minutes et nous avions un peu peur », a déclaré Gundogan, qui a atteint la finale avec Dortmund en 2013.

« Dortmund était actif et je suppose qu’ils méritaient le premier but. Ensuite, nous avons adapté quelques choses dans notre match et je pense que nous avons dominé après leur but.

« Nous sommes entrés à la mi-temps et nous voulions revenir pour la seconde période et marquer notre premier but. Nous sommes très heureux d’avoir pu y parvenir et après cela, il nous a semblé un peu plus facile de continuer le match et nous avons marqué le deuxième. but. »

Le résultat a non seulement amené City dans les quatre derniers, mais a maintenu sa quête d’un quadruple sans précédent.

Les leaders de la Premier League et les finalistes de la Carabao Cup se tournent désormais vers leur demi-finale de FA Cup contre Chelsea à Wembley samedi.

« Je n’aime pas parler du quadruple car il reste encore un long chemin à parcourir », a déclaré le buteur Mahrez. « Vous devez le prendre jeu par match.

















0:32



L’ancien défenseur de Manchester City, Danny Mills, pense que le vainqueur de la demi-finale City-PSG remportera la Ligue des champions



« Samedi, c’est la demi-finale de la FA Cup et nous devons aller gagner. Ensuite, c’est la Premier League et puis la finale de la Carabao Cup. Un match à la fois et nous verrons où cela nous mène. »

Mahrez, qui a également atteint les quarts de finale de la Ligue des champions avec Leicester, attend avec impatience son premier aperçu d’une demi-finale dans la compétition élite.

Il a déclaré: « Ça fait du bien, très bien. C’est un bon sentiment de passer en demi-finale pour la première fois de ma carrière. »