Phil Foden insiste sur le fait qu’il n’a aucune inquiétude quant aux comparaisons avec Paul Gascoigne alors qu’il vise la gloire du Championnat d’Europe avec l’Angleterre.

L’attaquant de Manchester City a recherché d’autres similitudes en arrivant à St George’s Park pour poursuivre les préparatifs du match d’ouverture de dimanche contre la Croatie avec les cheveux teints en blond.

Gascoigne a arboré le même style lors de l’Euro 96 alors qu’il a brillé lors de la course de l’Angleterre aux demi-finales.

Foden a connu une belle saison à City, marquant 16 buts et remportant le titre de Jeune joueur de l’année PFA alors que l’équipe de Pep Guardiola remportait le doublé Premier League et Carabao Cup et atteignait la finale de la Ligue des champions.

Le joueur de 21 ans n’a figuré dans aucune des victoires de l’Angleterre à l’échauffement après une pause prolongée après la défaite contre Chelsea dans la pièce maîtresse de la Ligue des champions, mais il est en lice pour commencer dimanche.

L’Angleterre affrontera l’Écosse à Wembley le 18 juin lors du prochain match du Groupe D – un match dans lequel Gascoigne a brillé à l’Euro 96 au même endroit, offrant de nouvelles opportunités de comparer le duo.

« Je me souviens avoir regardé les moments forts à la télévision de Gazza – un joueur incroyable », a-t-il déclaré.

« La nation entière sait ce qu’il signifie pour le pays et ce qu’il a fait, donc ce ne sera pas si mal si j’essaie d’amener un peu de Gazza sur le terrain.

« Je ne pense pas que vous puissiez trop écouter ce que les gens disent. Je dois essayer de garder les pieds sur terre et d’être juste moi et de continuer à faire ce qui a bien fait pour moi cette année.

« J’essaie de sortir des réseaux sociaux autant que je peux. N’essayez pas de trop le lire. »

















0:24



Phil Foden dit que l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 est pleine de qualité et ne voit aucune raison pour laquelle elle ne pourrait pas gagner le tournoi cet été



Foden ne sera pas le premier jeune joueur à participer à un tournoi majeur avec l’Angleterre portant un poids d’attentes sur ses épaules.

Il pense que l’on attend parfois trop des jeunes talents, mais pense que la récolte actuelle – avec l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 ayant une moyenne d’âge de moins de 25 ans – ignorera ces attentes dans le but d’obtenir de l’argenterie cet été.

« Je crois que c’est vrai », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si les joueurs étaient élevés trop tôt.

« Quand quelqu’un va bien, les médias sautent dessus mais nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans l’équipe.

















1:17



L’ancien manager anglais Sven Goran-Eriksson a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir emmené David Beckham ou Wayne Rooney à un tournoi majeur malgré ses blessures et que Gareth Southgate a raison de faire de même avec Harry Maguire et Jordan Henderson.



« Ils sont tous très équilibrés, donc cela ne va pas m’atteindre ni aucun des jeunes joueurs, nous allons simplement rester concentrés et essayer de le ramener à la maison. »

Lorsqu’on lui a demandé si son nouveau look était un hommage à Gascoigne, Foden a ajouté: « J’ai la même coupe de cheveux depuis ce qui semble être des siècles maintenant, alors j’ai pensé essayer quelque chose de nouveau.

« Je me suis réveillé ce matin avec beaucoup de comparaisons avec Gazza et Eminem, alors oui, c’était mon propre truc et les gens l’ont transformé en autre chose.

« Ils (ses coéquipiers anglais) ont dit qu’ils l’avaient aimé, donc c’est positif. Tout a été positif – ce qui m’a surpris. »

Shaw : Il y a un an, j’étais hors de la conversation

Luke Shaw admet que son retour en Angleterre semblait douteux il y a à peine 12 mois.

Le défenseur de Manchester United se prépare pour son premier tournoi international depuis la Coupe du monde 2014 après s’être battu pour revenir dans les plans de Southgate.

















0:45



Luke Shaw dit que manquer l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde en 2018 l’a motivé à relancer sa carrière et à se frayer un chemin vers l’équipe nationale



Il a déclaré: « C’est extrêmement spécial de faire partie de l’équipe de 26 joueurs, si vous regardez à cette époque l’année dernière, en parlant de ça, je n’aurais été mentionné par personne ou du tout avec Gareth.

« Au début de la saison, l’objectif était de revenir dans l’équipe. Je suis très privilégié d’être ici et j’ai vraiment hâte aux prochaines semaines à venir. »

Shaw a été exclu de l’Euro 2016 et de l’équipe de la Coupe du monde en 2018 lorsque les Three Lions ont atteint les demi-finales alors qu’il luttait pour la forme et la forme physique à Old Trafford, mais a brillé cette saison.

Il a remporté le prix du joueur de l’année de United et a fait sa première apparition internationale depuis septembre 2018 lors de la victoire des qualifications pour la Coupe du monde contre l’Albanie en mars.

Il a déclaré: « C’était un peu attendu à l’époque (2018), je ne jouais pas beaucoup, je n’étais pas au sommet de ma forme. Vous avez toujours un peu d’espoir de pouvoir entrer dans l’équipe – mais à ce moment-là, ce n’était pas suffisant.

« Cela m’a encore plus motivé à revenir à mon meilleur niveau et à prouver à Gareth que je veux faire partie de son équipe.

« Évidemment avec la situation avec Covid peut-être, si c’était l’année dernière, je ne suis pas trop sûr que j’en aurais fait partie.

« Je savais que cette saison il y avait une chance de revenir dans l’équipe et j’ai travaillé si dur pour essayer de prouver à Gareth que je méritais d’être là. Heureusement, il m’a choisi et je suis là. »