Phil Foden jure d’atteindre Kylian Mbappe, Neymar un jour

Phil Foden a démenti les affirmations selon lesquelles il serait un talent de “classe mondiale” digne de mention aux côtés de Kylian Mbappe et Neymar mais a juré de faire enfin de son mieux pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde.

Le joueur de 22 ans est un quadruple vainqueur de la Premier League qui a propulsé son jeu à Manchester City vers de nouveaux sommets cette saison, mais n’a pas réussi à reproduire ces performances sous la direction de Gareth Southgate.

Foden n’a marqué que deux fois en 18 matches internationaux, mais arrive au Qatar en tant que l’un des joueurs les plus en vue d’Angleterre, poussant pour commencer aux côtés de Harry Kane et Raheem Sterling dans l’attaque à trois de Southgate.

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait partie du même groupe d’élite de stars mondiales, dont le Français Mbappe et le Brésilien Neymar, Foden a répondu: “Non, certainement pas. Les personnes que vous venez de mentionner sont bien au-dessus de moi en ce moment, mais j’aime penser Je pourrais y être un jour.

“Il s’agit de faire de petits pas dans la bonne direction. Je veux juste amener ma forme de club dans l’équipe nationale. Avec ma forme de club cette année, j’ai marqué beaucoup de buts et je veux apporter cela au national équipe.

Phil Foden a eu du mal à reproduire sa forme de club avec l’équipe nationale. Photo de Marc Atkins/Getty Images

“Je dois marquer dans les grands matchs et les grandes finales pour être de classe mondiale. Je sais que je suis capable de le faire, donc c’est quelque chose que je recherche et que j’attends avec impatience.

“L’Angleterre a-t-elle vu le meilleur de moi? Certainement pas. Je ne pense pas qu’il soit facile d’entrer dans une équipe et de ne pas très bien connaître les joueurs.

“Vous devez apprendre à jouer avec différents joueurs et ce qu’ils préfèrent – courir derrière ou vouloir des balles aux pieds. Juste de petits détails comme ça. J’ai eu assez d’expérience dans l’équipe d’Angleterre pour comprendre les joueurs. J’espère pouvoir apporter que dans la Coupe du monde.

“J’aurais vraiment dû marquer beaucoup plus pour l’Angleterre. Nous avons de la qualité dans tous les domaines de la saison, donc nous ne pouvons pas toujours compter sur Harry parce que les équipes vont essayer de le couper, à cause de sa qualité.

“Il ne faudra pas seulement Harry pour intensifier ce tournoi. Nous, les joueurs attaquants, allons devoir intensifier ainsi que les temps.”

Après la séance d’entraînement de l’Angleterre jeudi, Conor Coady a révélé que les joueurs n’avaient pas encore décidé de se mettre à genoux lors de leur match d’ouverture contre l’Iran lundi.

Le geste anti-discrimination est devenu un sujet controversé lors de la finale retardée de l’Euro 2020 l’année dernière alors que l’Angleterre a été huée par certains de ses propres partisans, mais le bilan douteux du Qatar en matière de droits de l’homme et le traitement des personnes LGBTQIA + ont relancé le débat.

“Pour le moment, ce n’est pas quelque chose dont nous avons encore parlé en tant qu’équipe”, a déclaré Coady. “Je pense que nous nous sommes concentrés sur le match lui-même à venir, je suis sûr que cette question sera soulevée dans les prochains jours sur la façon dont nous allons procéder lundi. Mais en ce qui concerne le réunions que nous avons eues, c’était uniquement sur le football.”

L’Angleterre a terminé la journée en accueillant un groupe de travailleurs migrants pour une séance d’entraînement informelle qui s’est terminée par une séance de tirs au but avant que Southgate et ses joueurs ne signent des maillots, posent pour des photos et distribuent des billets pour le match d’ouverture du groupe B de lundi contre l’Iran.

Les travailleurs ont été sélectionnés par la FIFA dans le cadre d’une série d’événements culturels visant à aborder le récit autour des questions des droits de l’homme au Qatar.

Le journal The Guardian a estimé qu’environ 6 500 ouvriers sont morts dans la construction des stades pour les finales, un chiffre fermement démenti par le Comité suprême, chargé d’organiser le tournoi.

Amnesty International, ainsi qu’un certain nombre d’autres organisations, ont demandé à la FIFA de mettre en place un régime d’indemnisation pour soutenir les travailleurs migrants, une proposition que le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a pas encore abordée publiquement.

Dans une série d’interviews maladroites, un travailleur sélectionné pour parler aux médias a rejeté le scepticisme à l’égard du traitement des migrants par le Qatar.

“Le Qatar est un bon pays, c’est un pays sûr et les travailleurs sont libres au Qatar”, a déclaré Ashlan, 27 ans, un électricien né en Inde travaillant sur le stade Al Bayt.

Parlant avec l’aide d’un traducteur, il a refusé de confirmer combien il était payé et a révélé à contrecœur qu’il partageait une chambre avec trois autres personnes.

“Ce sont de bonnes conditions”, a-t-il ajouté, avant qu’on lui demande s’il avait connaissance de travailleurs migrants ayant vécu une mauvaise expérience au Qatar.

“C’est un bon pays. C’est la liberté au Qatar.”