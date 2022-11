Phil Foden joue pour l’Angleterre contre le Pays de Galles: le but de la Coupe du monde de la gauche reflète le jeu de l’homme de Man City en ce moment | Nouvelles du football

“Il est une excellente option à deux ou trois postes et il aura un grand impact”, a déclaré Gareth Southgate au milieu des clameurs pour l’inclusion de Phil Foden. Il a eu cet impact dans sa deuxième position de la nuit lors de la victoire catégorique 3-0 de l’Angleterre sur le Pays de Galles.

Après avoir joué sur le côté droit de la ligne avant en première mi-temps, Foden a débloqué le jeu depuis la gauche au début de la seconde. Marcus Rashford méritait le prix du joueur du match pour ses deux buts, mais ce match a également montré ce que Foden peut apporter à l’équipe.

C’est Foden dont la conduite a valu le coup franc sur lequel Rashford a marqué. C’est Foden qui était là pour marquer le deuxième but quelques instants plus tard, un passage de jeu qui a commencé par une pression sur l’arrière latéral pour passer le ballon en arrière dès le coup d’envoi.

Il y avait eu de la pression sur lui avant ce match. Southgate était conscient de l’agitation qui a suivi Foden restant sur le banc tout au long de cette impasse contre les États-Unis. Jude Bellingham a fait référence à cette pression dans son interview après cette victoire.

Il y avait des signes de cette tension en première mi-temps. Un tir tiré loin du premier poteau. La prochaine tentative, après une habileté extraordinaire de Bellingham, a flambé au-delà du deuxième poteau. Le changement à Foden – et dans le jeu – est survenu lorsqu’il a été transféré sur l’aile gauche.

Il était intéressant que Southgate ait expliqué sa réticence à jouer Foden au milieu de terrain au motif qu’il n’y joue pas pour Manchester City. Depuis qu’il a opéré plus profondément contre la Hongrie l’année dernière, le coach anglais l’a titularisé six fois sur l’aile droite.

Mais Foden a eu la plupart de ses minutes à gauche pour Pep Guardiola en Premier League cette saison. Alors qu’il est devenu habituel pour les joueurs d’entrer sur leur pied le plus fort, c’est quelqu’un avec le rythme et la technique pour le faire même de la gauche.

Surtout, jouer sur ce flanc ouvre également la possibilité de finir de loin sur son pied préféré. C’est ce qui s’est passé pour son but. C’était sa première pour l’Angleterre en plus de deux ans, mais le genre de frappe qui est devenu une fin familière pour les fans de Manchester City.

Sa carte des buts en Premier League montre que c’est une zone productive pour lui mais c’est une position qu’il est moins susceptible de se retrouver en jouant de la droite. Malgré tous les discours selon lesquels Foden est un créateur, les statistiques suggèrent que la finition est une caractéristique plus importante de son jeu.

Il a marqué sept buts en Premier League cette saison, plus que n’importe quel joueur anglais de cette équipe, à l’exception de Harry Kane. Il compte trois passes décisives. Cela correspond à chacune des quatre saisons précédentes au cours desquelles il a également inscrit plus de buts en Premier League que de passes décisives.

Foden a lui-même déclaré qu’il se considérait comme l’un de ces milieux de terrain offensifs au milieu de Manchester City, finalement. Mais Pep Guardiola ne le joue pas comme milieu de terrain. “Son club ne fait pas ça donc il doit y avoir une raison”, a déclaré Southgate cette semaine.

“La discussion autour du simple placement de Phil en tant que n ° 10 à chaque match n’est pas réaliste. Dans les zones étendues, c’est différent, la responsabilité défensive est différente. En tant que n ° 10, vous devez couvrir beaucoup plus de terrain et être plus conscient. des espaces sans le ballon.”

Le raisonnement de Southgate est centré sur la discipline défensive, mais l’argument pourrait être avancé tout aussi facilement en se concentrant sur les forces du joueur plutôt que sur ses faiblesses. Pour l’instant, Foden est un finisseur. Il peut créer à partir de la profondeur mais il est à son meilleur plus haut sur le terrain.

Même dans ce que Southgate a décrit comme sa première mi-temps “tranquille”, il y a eu une course dangereuse au milieu lorsque Foden a échappé à deux joueurs adverses avant de faire glisser le ballon vers Kane. Cela aurait pu mener au premier but si le centre de Rashford avait été meilleur.

Il était intéressant que Rashford, un joueur qui favoriserait la coupe par la gauche, devrait à nouveau marquer par la droite. Erik ten Hag en a parlé plus tôt ce mois-ci. “Si vous voyez ses statistiques, je pense qu’il marque presque également dans les trois positions à l’avant.”

Cela pourrait rendre Rashford imparable contre le Sénégal, mais qu’en est-il de Foden ? Avec Jack Grealish apparemment verrouillé comme option de banc de Southgate, tout dépendra de la tentation du manager anglais de rappeler Raheem Sterling ou Bukayo Saka.

En fin de compte, cependant, ce fut un match qui a mis en évidence la flexibilité des attaquants larges de Southgate. Il est déjà évident qu’il a de la profondeur là-bas. Mais parfois, le banc n’est pas nécessaire. Seul un ajustement qui place Phil Foden dans sa position la plus efficace en ce moment.