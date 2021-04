Phil Foden a laissé Pep Guardiola ronronner après avoir joué à nouveau un rôle de premier plan dans la victoire 2-1 de Manchester City sur Aston Villa.

John McGinn avait assommé City en ouvrant le score après seulement 20 secondes, mais Foden a terminé un mouvement intelligent pour ramener son niveau et a été une menace toute la nuit alors que City a terminé la victoire de retour pour passer 11 points d’avance au sommet.

Foden a inspiré City lors de leur victoire en quart de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund et a été de plus en plus influent ces dernières semaines.

« Il grandit, ce gars grandit », a déclaré Guardiola après le match.

« Il fait des pas en avant à chaque fois. Son influence dans notre jeu est énorme en ce moment. Il est tellement agressif sans le ballon. Il devient un joueur sérieux.

«Il y a des gars qui à 19, 20 ans sont imparables. Puis d’autres qui ont 29, 30 ans qui ne le sont pas.

« Phil, en ce moment, dans les derniers matchs en particulier, devient un joueur si important. Son influence dans le dernier tiers est si importante. »

















Pep Guardiola a fait l’éloge de Phil Foden après sa performance impressionnante lors de la victoire 2-1 contre Villa



Redknapp: Foden effrayant … il se fraye un chemin dans l’Angleterre XI

















Jamie Redknapp pense que Phil Foden aura un grand rôle à jouer pour l’Angleterre au Championnat d’Europe cet été



Sky Sports ‘ Jamie Redknapp a déclaré Foden la « vraie affaire » après avoir regardé une autre performance vedette devant Gareth Southgate et l’a soutenu non seulement pour l’équipe d’Angleterre, mais aussi pour le onze de départ.

Redknapp a déclaré: « Foden, Gundogan et Bernardo Silva étaient majestueux ce soir. C’était incroyable la façon dont ils ont déplacé le ballon, chassé, fermé – ils sont de bons exemples pour tout jeune footballeur.

« Et Foden … J’ai été excité par les jeunes talents avant mais ce gamin est la vraie affaire. Pour un jeune joueur de jouer avec autant de flair et d’agressivité, il est incroyable.

«Parfois, vous vous inquiétez quand les enfants sont trop, trop tôt, vont-ils perdre cette faim et ce désir, mais si cet enfant continue d’accélérer à ce rythme, tout est possible. Il est effrayant.

« Il est efficace, il entre dans la surface, il entre dans les zones de danger. Il est si polyvalent et c’est ce qui fait de lui un si beau joueur à regarder.

Fantastique Foden Seul Kevin De Bruyne (24 ans) a été directement impliqué dans plus de buts toutes compétitions confondues pour Man City cette saison que Phil Foden (23 – 14 buts, 9 passes).

Aucun joueur n’a marqué plus de buts dans toutes les compétitions avant d’avoir 21 ans pour Pep Guardiola que Phil Foden de Manchester City (29 ans – à égalité avec Bojan).

Image:

Foden marque l’égalisation de Man City contre Aston Villa



« Nous nous sommes tous interrogés sur le développement, si cela ralentirait sa croissance en restant à Man City et peut-être pas en prêt, mais le développement est venu en jouant jour après jour avec Bernardo Silva et David Silva l’année dernière et Kevin De Bruyne. C’est une éducation que vous ne pouvez pas acheter, jouer avec les meilleurs joueurs du monde.

« Je pense juste qu’il peut jouer n’importe où et c’est le jeu moderne maintenant, en particulier dans cette équipe de Manchester City où ils sont parfois du football total. Je me souviens quand ils ont joué à Liverpool la saison dernière et il est arrivé à droite en tourmentant l’arrière gauche. .

« Je pense qu’avec des joueurs comme ça, l’important est de ne pas les épingler à une position parce qu’il est si bon que vous voulez juste le voir sur le ballon. Il peut travailler de chaque côté, il est si naturellement adepte des deux pieds. Il peut marquer des buts, faire des buts.

« Il est difficile de ne pas être enthousiasmé par ce type. Bien sûr, il va [England] équipe. Je pensais qu’il pourrait ne pas commencer le tournoi mais je pense qu’il va le terminer. Pour le moment, la façon dont il va, il semble que vous ne pouvez pas le garder hors de ça [England] équipe.

« Nous avons une abondance de talent. Mais la façon dont il joue en ce moment, il se fraye un chemin dans le 11 de départ avec des performances comme celle-là parce qu’il prend des matchs par la peau du cou à un si jeune âge. Peu de gens. Il joue dans la meilleure équipe de la Premier League, joue un football que nous voulons tous voir.

« Il est phénoménal. »

Pep: Premier League le plus important

















2:54



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Manchester City contre Aston Villa en Premier League



Après deux jours dominés par la malheureuse Super League, Guardiola est resté concentré sur la Premier League et a insisté sur le fait que City méritait une victoire qui ne leur laisse que huit points du titre.

Le patron de City – dont l’équipe affrontera Tottenham lors de la finale de la Coupe Carabao dimanche, a déclaré Sky Sports: « Ce n’était pas le meilleur départ que nous ayons imaginé mais nous avons été incroyables. Nous avons si bien joué après 10 contre 11, puis quand Cash a été expulsé également.

« La Premier League est le titre le plus important. Le prochain est Crystal Palace et nous allons essayer de le rapprocher. »

Guardiola a été irrité par l’envoi de Stones à l’époque, mais a demandé à propos de l’incident, a déclaré: « Je n’ai pas vu l’action à la télévision. Il est en retard mais l’intention n’est pas (là).

« Mais c’est une bonne leçon pour la finale de dimanche. Si vous jouez une finale 10 contre 11, vous n’avez aucune chance, et la même chose contre le PSG. »

Smith rues « stupide, téméraire » Cash red

















2:06



Le manager d’Aston Villa, Dean Smith, se dit déçu de la manière dont ils ont concédé les buts lors de la défaite contre Manchester City



Le patron de la Villa, Dean Smith, était frustré par la manière des buts concédés par son équipe et estimait également que l’envoi de Cash était coûteux.

Smith a dit Sky Sports: « La partie décevante pour moi est la manière des buts. Si vous perdez contre Manchester City, vous voulez qu’ils soient des buts merveilleusement exécutés plutôt que les buts que nous avons concédés.

« C’est décevant et ensuite l’expulsion est stupide et imprudente de Cash. Je pensais que le premier jaune était dur mais le second était stupide et imprudent. Vous n’aurez pas de meilleure chance que lorsque 10 contre 11 contre Man City. »

Et après?

Villa accueille désormais West Brom dimanche soir à 19h en Premier League, tandis que Man City affrontera Tottenham lors de la finale de la Coupe Carabao dimanche, en direct sur Sky Sports Football à 16h30.