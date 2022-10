Phil Foden de Man City signe un nouveau contrat à long terme

Phil Foden a signé un nouveau contrat à long terme à Manchester City, a-t-on annoncé vendredi.

L’attaquant de 22 ans a signé un accord qui devrait le garder au stade Etihad jusqu’en 2027.

Cela représente un contrat de cinq ans et une prolongation de trois ans de son contrat existant, qui devait durer jusqu’en 2024.

“Il est difficile de dire à quel point je suis heureux d’avoir signé ce contrat, c’est un rêve devenu réalité”, a déclaré Foden.

“J’ai été un fan de City toute ma vie. Je me suis entraîné ici pendant tant d’années et j’ai même été garçon de balle. J’aime tellement ce club, alors savoir que je vais en faire partie jusqu’à ce que 2027 est incroyable.

“Je me suis beaucoup amélioré ces dernières années et c’est en grande partie grâce à Pep [Guardiola] et son équipe, qui me guident chaque jour sur le terrain d’entraînement.

“Travailler avec eux me donne les meilleures chances de m’améliorer encore plus et de devenir le meilleur joueur possible.”

Phil Foden a marqué 52 buts en 182 apparitions pour Manchester City. Visionhaus/Getty Images

Foden se rapproche déjà de 200 apparitions pour City et a remporté 11 trophées majeurs avec eux, dont quatre titres de Premier League.

Il a commencé cette saison sous une forme fulgurante avec sept buts en 13 matchs et devrait faire partie de l’équipe d’Angleterre à la Coupe du monde au Qatar.

“Avec l’équipe que nous avons ici, je sens que je peux continuer à apprendre et à gagner des trophées, ce sont les deux choses les plus importantes pour moi”, a ajouté Foden.

“Je tiens à remercier chaque personne de City car sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui.

“Tous les entraîneurs de l’académie avec lesquels j’ai travaillé, tous les joueurs avec qui j’ai joué et tous ceux qui travaillent dans les coulisses. C’est un honneur de faire partie de ce club de football.

“C’est une chose si facile à dire mais il y a beaucoup plus [to come].

“Je sens que je peux ajouter beaucoup plus de buts et j’espère que cette saison, je le fais apparemment, alors j’espère pouvoir continuer sur cette voie.”