Phil fait une visite de recrutement à Cedar Cove sur ‘Swagger’

Joyeux vendredi! Nous avons littéralement obtenu notre fanfaronnade dos – sur Apple TV+ c’est-à-dire.

La semaine dernière, la saison 2 de la série Apple TV+ est revenue en streaming. Si vous n’avez pas encore regardé la première saison, fanfaronnade est inspiré par l’expérience de basket-ball des jeunes de Kevin Durant sur le circuit AAU. L’émission explore le monde des clubs de basket-ball d’élite pour les jeunes, les joueurs, leurs familles et leurs entraîneurs, et révèle ce que c’est que de grandir noir en Amérique. La saison 2 met en vedette Isaiah Hill, Shinelle Azoroh, Quvenzhané Wallis, Tristan Mack Wilds et plus encore.

Nous avons un clip exclusif de l’épisode 2 qui a été mis en ligne sur Apple TV+ aujourd’hui. Dans le clip ci-dessous, Solomon Irama, qui joue Phil, effectue une visite de recrutement à Cedar Cove où jouent plusieurs de ses coéquipiers de l’AUA.

Regardez pour voir l’incroyable vente que les enfants font à propos de leur école :

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Jace est aux prises avec une situation difficile à quelques jours de son 18e anniversaire, mais est-il assez mûr pour y faire face ?

Saison 2 Épisode 2 de fanfaronnade est en streaming maintenant sur Apple TV +. Allez le vérifier et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous !