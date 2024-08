Phil Donahue, Rassemblement pour la liberté des femmes, Projet 2025, vieillissement

Phil Donahue a aidé les Américains à s’engager sur des questions importantes

J’écris en guise de remerciement au légendaire animateur de talk-show Phil Donahue, qui décédé le 18 aoûtà l’âge de 88 ans. Même si je n’étais qu’adolescent lorsqu’il a quitté l’antenne en 1996, je réalise l’impact qu’il a eu sur la télévision et, plus important encore, sur la vie américaine dans son ensemble.

Son talk-show traitait de problèmes du monde réel comme la santé mentale, la crise du sida et l’avortement, des sujets qui sont souvent les mêmes que ceux auxquels nous sommes confrontés des décennies plus tard. Son émission permettait au public de prendre une part active dans le débat qui se déroulait ce jour-là. J’ai toujours eu l’impression que son émission était presque une extension du journal télévisé du soir, mais avec un public en direct. L’émission de Phil Donahue s’écartait quelque peu des talk-shows modernes de type « tabloïd » qui se multiplient aujourd’hui. Si Johnny Carson était le roi du Late Night, Phil Donahue était le roi du Daytime !

Craig Barto, Girard

Ensemble, nous pouvons apporter des changements pour aider les familles d’Erie, rassemblement le 28 septembre

En tant que mère de deux enfants à Erie, j’ai constaté que les prochaines élections de 2024 revêtent une signification particulière pour les femmes comme moi, notamment en ce qui concerne la garde des enfants – un problème urgent qui a un impact profond sur nos vies.

Il y a cinq ans, lorsque mon premier fils est né, j’ai eu la chance d’avoir un emploi à temps plein et un congé de maternité de quatre mois entièrement payé. Nous avons dû surmonter les difficultés pour trouver une place en garderie et, heureusement, mon fils a été placé avant la fin de mon congé. Cependant, à mesure que les circonstances de la vie ont changé (je suis retournée à Erie et j’ai changé d’emploi), ces avantages sont devenus plus complexes.

À la naissance de mon deuxième fils, je travaillais à temps partiel comme contractante. Bien que mon employeur ait fait preuve de souplesse et m’ait proposé un salaire équitable, je n’avais pas droit à un congé de maternité. Bien que j’apprécie le temps passé à la maison avec mes enfants, retourner au travail m’a posé un nouveau dilemme : trouver un emploi sans service de garde fiable ou trouver un service de garde sans emploi ? Maintenant que mon fils aîné commence l’école publique, nous avons les moyens de placer mon enfant de 2 ans dans une garderie. Cela a entraîné le défi non seulement de trouver une garde d’enfants, mais aussi de trouver un emploi qui puisse couvrir ces frais. Bien que je sois reconnaissante du temps passé avec mes enfants lorsqu’ils étaient jeunes, je trouve mon travail épanouissant et je veux contribuer financièrement à ma famille.

Cette situation est frustrante et je ne peux qu’imaginer à quel point elle est encore plus difficile pour les mères célibataires ou celles qui n’ont pas de soutien familial. De nombreuses femmes doivent prendre la décision déchirante de passer moins de temps avec leurs proches ou de retourner au travail trop tôt après la naissance de leur enfant. Certaines sont obligées de confier leurs enfants à des services de garde peu fiables ou inabordables, ou encore de faire face à des difficultés financières en raison des coûts élevés de la garde d’enfants, qui peuvent dépasser les frais de location. Il ne s’agit pas seulement d’un défi personnel, mais d’un problème communautaire qui affecte le bien-être et la stabilité économique des familles de notre région.

Ma situation, bien que difficile, est gérable grâce aux revenus de mon mari et au soutien de ma famille. Mais je suis profondément consciente que beaucoup d’autres n’ont pas cette chance. C’est pourquoi je participe à Rassemblement pour la liberté des femmes à Erie au Bayfront Convention Center le 28 septembre à 13h00. Il est essentiel de plaider en faveur des changements nécessaires pour soutenir toutes les femmes et toutes les familles. Nos voix sont essentielles pour élaborer des politiques qui répondent à ces défis et garantissent un avenir meilleur pour tous.

Lisa Ramsay, Érié

Nous assistons à un boom du vieillissement. Sommes-nous prêts à prendre soin des personnes âgées ?

Les personnes âgées sont au centre de nombreuses discussions stratégiques ces derniers temps et j’espère que cela continuera. Selon le Département du vieillissement de Pennsylvanie, la population de Pennsylvaniens âgés de 60 ans et plus devrait dépasser les 3,8 millions d’ici 2030 – la cinquième plus élevée du pays – ce qui représente un Pennsylvanien sur trois. Bientôt, les Pennsylvaniens âgés devraient dépasser en nombre tous les autres groupes d’âge, ce qui est sans précédent dans l’histoire des États-Unis, selon le Population Reference Bureau (PRB).

Ce changement démographique radical a des répercussions sur la planification stratégique et le développement de produits dans tous les secteurs, du logement aux soins de santé, et au-delà. Le mode de vie des personnes âgées évolue également. Au lieu de ralentir, les personnes âgées démontrent que le vieillissement peut être une période passionnante de croissance, de réinvention et de maintien de l’indépendance. Ce changement de mode de vie nécessite également de repenser en profondeur la manière de soutenir les personnes âgées.

Sur cette photo d’archives, le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, au centre gauche, s’entretient avec Tim Donlin, 76 ans, lors d’une visite au centre pour personnes âgées d’Erie West pour discuter des programmes de réduction des impôts fonciers et des loyers pour les personnes âgées le 4 mai 2023. Geoff Gross appelle les législateurs à s’assurer que le plan stratégique Aging Our Way de Shapiro soit mis en œuvre.

Heureusement pour les Pennsylvaniens, le plan stratégique du gouverneur Shapiro pour les personnes âgées, Vieillir à notre façonpropose des stratégies pour réunir les services et les investissements de 29 agences différentes du Commonwealth de manière innovante, afin de répondre aux besoins changeants de cette population croissante. Mais nous ne pouvons pas nous contenter d’un plan ; il faut du financement, des voix et des ambassadeurs pour garantir qu’il soit mis en œuvre afin que la plus grande population de Pennsylvanie soit prise en charge.

Je vous encourage à contacter vos législateurs et à leur demander de soutenir le financement, la planification et la programmation pour nos aînés. Il est temps d’investir dans ceux qui nous ont aidés à traverser certaines des périodes les plus difficiles de l’histoire de notre pays. Il est temps que nous prenions soin des Américains âgés de Pennsylvanie et de tous les Américains âgés, que nous nous en occupions et que nous les aidions à s’épanouir.

Geoff Gross, Philadelphie, fondateur et PDG de Medical Guardian

La fonction publique garantit un gouvernement dirigé par des experts non partisans

Aux débuts de l’Amérique, presque tous les postes du gouvernement fédéral étaient vacants et réaffectés à chaque changement d’administration.

Le problème est que le renouvellement fréquent du personnel laisse le gouvernement en permanence entre les mains d’employés inexpérimentés. Au moment même où l’expérience professionnelle commence à produire des compétences, les élections suivantes amènent une nouvelle administration et la routine du licenciement et du remplacement reprend.

Le problème a été résolu par la loi de réforme de la fonction publique de 1882, mettant fin à cette pratique de clientélisme politique connue sous le nom de « système des dépouilles ».

Maintenant, la campagne Trump, avec le soutien de la Heritage Foundation comme exprimé dans Projet 2025a révélé son intention de revenir au système des dépouilles, avec des postes cruciaux occupés par du personnel potentiellement inexpérimenté et incompétent dont la seule qualification apparente est la loyauté personnelle au président.

Les agents de l’IRS et les enquêteurs du ministère de la Justice pouvaient vérifier et demander des inculpations contre les citoyens figurant sur la « liste des ennemis » de l’administration, simplement parce qu’il le leur avait demandé. (Ceux qui figuraient sur la liste des ennemis de Nixon n’étaient pas invités aux dîners de la Maison Blanche ; ceux qui figuraient sur la liste des ennemis du MAGA risquaient d’être emprisonnés.)

Les postes d’influence au sein d’agences techniques et scientifiques, comme les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les Instituts nationaux de la santé et la National Oceanic and Atmospheric Administration, pourraient être occupés par des personnes ne possédant pas une connaissance suffisante des sujets qu’elles traitent. (Comme l’a observé John Bolton, la compétence requise pour obtenir un tel poste sera la capacité de dire rapidement « Oui, monsieur ! »)

C’est une raison supplémentaire pour empêcher l’élection de Donald J. Trump.

Suzanne Colvin, Mercer

