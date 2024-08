Phil Donahue, dont le talk-show de jour a lancé un genre télévisuel indélébile qui a apporté le succès à Oprah Winfrey, Montel Williams, Ellen DeGeneres et bien d’autres, est décédé. Il avait 88 ans.

L’émission « Today » de NBC, citant des membres de la famille, a déclaré que Donahue était décédé dimanche après une longue maladie.

Surnommé « le roi des talk-shows de jour », Donahue a été le premier à intégrer la participation du public dans un talk-show, généralement pendant une heure complète avec un seul invité.

« Un seul invité par concert ? Pas de groupe ? », se souvient-il, dans ses mémoires de 1979, lorsqu’on lui demandait régulièrement : « Donahue, ma propre histoire. »

Le format a distingué « The Phil Donahue Show » des autres émissions d’interview des années 1960 et en a fait un pionnier de la télévision de jour, où il était particulièrement populaire auprès du public féminin.

Rebaptisée plus tard « Donahue », l’émission a été lancée à Dayton, dans l’Ohio, en 1967. La volonté de Donahue d’explorer les questions sociales brûlantes de l’époque s’est immédiatement manifestée lorsqu’il a invité l’athée Madalyn Murray O’Hair comme première invitée. Il a ensuite diffusé des émissions sur le féminisme, l’homosexualité, la protection des consommateurs et les droits civiques, entre des centaines d’autres sujets.

L’émission a été syndiquée en 1970 et diffusée à la télévision nationale pendant les 26 années suivantes, récoltant 20 Emmy Awards pour l’émission et pour Donahue en tant qu’animateur, ainsi qu’un Peabody pour Donahue en 1980. En mai, le président Joe Biden a décerné une médaille présidentielle de la liberté à Donahue, qui a été cité comme un pionnier du talk-show de jour.

L’émission comprenait des appels de type radio, que Donahue saluait avec sa signature : « L’appelant est-il là ? »

Le dernier épisode de la série a été diffusé en 1996 à New York, où Donahue vivait avec sa femme, l’actrice Marlo Thomas. Il a rencontré Thomas, la star de « That Girl » des années 1960, qui était alors très connue du grand public et qui allait plus tard devenir une habituée de « Friends », lorsqu’elle est apparue dans son émission en 1977.

Il a dit plus tard que c’était le coup de foudre, et qu’ils avaient mal réussi à le cacher à l’antenne.

« Tu es vraiment fascinante », dit Donahue à Thomas en lui prenant la main. « Tu es merveilleuse », lui répondit Thomas. « Tu es aimante et généreuse, tu aimes les femmes et c’est un plaisir, et quelle que soit la femme de ta vie, elle a beaucoup de chance. »

Les deux étaient mariés depuis 1980. Donahue avait cinq enfants, quatre fils et une fille, d’un précédent mariage.

Donahue est revenu brièvement à la télévision en 2002, en animant une autre émission « Donahue » sur MSNBC. La station l’a annulée au bout de six mois, invoquant de faibles audiences.

Phillip John Donahue est né le 21 décembre 1935, dans une famille catholique irlandaise de la classe moyenne de Cleveland. Ils ont déménagé à Centerville, dans l’Ohio, alors que Donahue était enfant, où il vivait en face d’Erma Bombeck, la future humoriste et chroniqueuse.

Donahue faisait partie de la première classe diplômée du lycée St. Edward, une école préparatoire catholique pour garçons à Lakewood, en 1953 et a obtenu un diplôme en administration des affaires de l’Université de Notre Dame en 1957. Il s’est ensuite rebellé contre l’Église et l’a quittée, bien qu’il ait rappelé de manière poignante dans son livre qu’« un petit morceau » de sa foi serait toujours avec lui.

Après une série d’emplois précoces à la radio et à la télévision, Donahue a été invité à déplacer une ancienne émission de radio vers la station de télévision WLWD de Dayton en 1967. Elle a déménagé en 1974 à Chicago, où elle est restée pendant des années, puis a terminé sa diffusion à New York.

L’émission proposait des discussions avec des chefs spirituels, des médecins, des femmes au foyer, des militants, des artistes ou des politiciens qui pourraient être de passage en ville. Selon lui, la découverte de la formule gagnante de l’émission était un heureux hasard.

« Il a fallu attendre trois ans avant que l’un d’entre nous ne comprenne que notre programme était quelque chose de spécial », a écrit Donahue. « Le style de l’émission s’est développé non pas par génie mais par nécessité. Les présentateurs habituels des talk-shows n’étaient pas disponibles à Dayton, dans l’Ohio. … Le résultat a été l’improvisation. »

Cela a donné à l’émission une liberté qui a persisté jusqu’à ce qu’elle atteigne le statut de numéro 1 dans sa catégorie.

Avec son style aimable et sa chevelure poivre et sel, Donahue boxait avec Mohammed Ali. Il jouait au football avec Alice Cooper. Ses invités donnaient des cours de cuisine, enseignaient le breakdance et, plus controversé, décrivaient le « partage d’homme », le fait d’être une maîtresse, la maternité lesbienne ou – avec l’aide de vidéos recueillies qui ont fait interdire les émissions dans certaines villes – le fonctionnement de l’accouchement naturel, de l’avortement ou de la vasectomie inversée.

Une halte sur « Donahue » est devenue un passage obligé pour d’importants hommes politiques, militants, athlètes, chefs d’entreprise et artistes, de Hubert Humphrey à Ronald Reagan, de Gloria Steinem à Anita Bryant, de Lee Iacocca à Ray Kroc, de John Wayne à Farrah Fawcett.

En dehors de son célèbre talk-show, Donahue a poursuivi plusieurs autres projets.

Il s’est associé au journaliste soviétique Vladimir Posner pour une série de débats télévisés révolutionnaire pendant la guerre froide dans les années 1980. The US-Soviet Bridge proposait des émissions simultanées depuis les États-Unis et l’Union soviétique, où les téléspectateurs des studios pouvaient se poser des questions. Donahue et Posner ont également co-animé une table ronde hebdomadaire sur les problèmes, Posner/Donahue, sur CNBC dans les années 1990.

Donahue a également co-réalisé le documentaire « Body of War » de 2006, qui a été nominé pour un Oscar.