Phil Collins et ses camarades vendent les droits musicaux, mais Peter Gabriel se retire

Aimez-vous Phil Collins ? Cette entreprise le fait certainement.

Collins, ainsi que les coéquipiers de Genesis, Tony Banks et Mike Rutherford, ont vendu un ensemble de droits musicaux pour le groupe et leurs projets individuels au label Concord Music Group, a indiqué la société. Le groupe est à l’origine de succès tels que “Land of Confusion” et “I Can’t Dance” parmi tant d’autres.

Le journal de Wall Street a rapporté jeudi que l’accord valait plus de 300 millions de dollars. Concord est impliqué dans la publication de Collins et Genesis depuis 2017.

L’accord n’inclut pas Peter Gabriel et Steve Hackett, qui étaient membres du groupe à ses débuts, a déclaré Concord. Après le départ de Gabriel et Hackett, Genesis a sorti un album intitulé “And Then There Were Three”.

Gabriel, qui est devenu une superstar solo à part entière, était le chanteur principal et la force artistique motrice de Genesis à ses débuts dans l’art-rock des années 1970. Pendant cette période, il a sorti des albums classiques comme “The Lamb Lies Down on Broadway”.

Les représentants de Gabriel n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’accord intervient après que plusieurs superstars de la musique, dont Bob Dylan, Stevie Nicks et Bruce Springsteen, aient conclu des accords lucratifs en vendant leurs droits musicaux.

Collins, le batteur et chanteur principal du groupe de rock Genesis, a également eu une longue carrière en tant qu’interprète individuel qui comprend des chansons à succès comme “In The Air Tonight”, “Against All Odds” et “Sussudio”.

Le guitariste et bassiste de Genesis Rutherford a dirigé le groupe Mike and the Mechanics, qui avait le tube des années 1980 “All I Need Is a Miracle”. Banks, le claviériste, a sorti six albums solo.