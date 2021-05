Phil Clarke: Pourquoi les règles de la ligue de rugby devraient-elles rester simples après que des changements aient semé la confusion | Actualités de la Ligue de Rugby

Les officiels et les joueurs doivent s’habituer aux nouvelles règles en 2021

Après avoir regardé un récent match de Super League, l’expert de la ligue de rugby Sky Sports Phil Clarke demande si les récents changements apportés aux Lois du Jeu compliquent inutilement le sport …

La grande ancienne star du test australien Laurie Daley est souvent citée comme disant: « La ligue de rugby est un jeu simple joué par des gens simples. »

Je vous laisse chercher le reste de la citation pour vous-mêmes, car je veux examiner si cette première affirmation est toujours vraie et si c’est le cas, ce que nous voulons pour l’avenir.

Certains des plus grands penseurs de l’histoire humaine ont été ses plus fervents défenseurs de la simplicité. Leonardo da Vinci a déclaré que « la simplicité est la sophistication ultime », et une expression militaire américaine inventée par Kelly Johnson qui a gagné en popularité dans le monde entier et a changé de nombreuses pratiques commerciales est « Keep it simple, stupid ».

L’énigme de Hastings en Angleterre Jon Wells examine les arguments pour savoir si Jackson Hastings devrait ou non être inclus dans l’équipe de la Coupe du monde de l’Angleterre.

Ces exemples justifient peut-être le désir de simplicité comme moyen d’améliorer la ligue de rugby, qui a toujours évolué pour survivre. En payant ses meilleurs joueurs depuis sa naissance, il a toujours eu besoin d’attirer plus d’argent de la part des foules, des sponsors et maintenant des diffuseurs.

Les changements par rapport aux règles d’origine de l’union de rugby, le jeu de la balle au lieu d’une mêlée à chaque plaquage et la réduction des équipes à 13 joueurs pour promouvoir le jeu ouvert étaient des simplifications qui se sont avérées populaires, ont différencié le code comme unique et l’ont intégré dans notre sport. culture.

Pourtant, alors que les influenceurs actuels de notre jeu recherchent sans doute encore l’amélioration et la sécurité financière du sport, ils ne semblent plus valoriser la simplicité. Au lieu de cela, ils parlent d’une seule voix dans leur mantra pour «accélérer le jeu».

Aucune mention n’est venue dans les annonces de la semaine dernière confirmant l’harmonisation des règles avant la Coupe du monde de rugby de cette année de toute volonté de simplifier ni même de protéger le niveau de simplicité décrit précédemment par Daley.

Le vieil adage de Laurie Daley selon lequel la ligue de rugby est un jeu simple est-il toujours le cas?

Leur volonté de vitesse au cours des dernières saisons nous a conduit à avoir des pénalités au chronomètre des tirs qui s’appliquent après différentes périodes pour les abandons de la ligne de but et les mêlées – lorsque ces dernières reviennent – et des chronométreurs pour conseiller aux arbitres d’arrêter le chronomètre lorsque les botteurs de but prennent plus de temps que attribué.

Ensuite, il y a une période de cinq secondes – 10, si le ballon entre en touche – pour que l’un des deux joueurs désignés dans chaque équipe fasse des choix sur le positionnement des transferts latéraux suite à des erreurs de manipulation par opposition à des transferts fixes si une telle erreur se produit le le dernier tacle d’une série de six. Ceci s’ajoute à toutes les complexités existantes dans notre livre de règles.

Par exemple, notre ancien Sky Sports Le collègue Stevo raconte dans son autobiographie « Looking Back » un incident survenu lors de la campagne réussie de la Coupe du monde de 1972 lorsqu’un buteur d’essai britannique a été critiqué par l’arrière latéral australien après avoir marqué, ce qui a conduit l’arbitre français à décider de récompenser. une pénalité après la conversion mais avant le coup d’envoi de l’Australie. D’où l’essai en huit points.

Ceci est, bien sûr, différent de l’essai de pénalité – mais bonne chance pour expliquer la différence à de nombreux adeptes occasionnels et même purs et durs du jeu.

Rappelez-vous: « La ligue de rugby est un jeu simple joué par des gens simples » – et c’est pourquoi nous l’adorons. Phil Clarke

Si vous parvenez à transmettre celui-là, essayez d’expliquer la logique selon laquelle une balle rebondissante ramassée par un adversaire avec un pied au-dessus de la ligne de touche entraîne sa possession, mais s’il chevauche la ligne de balle morte ou de touche de but, il doit abandonner la possession en abandonnant la ligne de but à l’intérieur, qu’est-ce que c’était, 30 secondes pour un abandon et non les 25 secondes pour une mêlée? Ou est-ce l’inverse?

Quand je considère certains scénarios dans la ligue de rugby cette saison, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer à un incident spécifique lors d’un récent match de la Betfred Super League qui illustrait la situation confuse.

Ni les joueurs d’élite sur le terrain, y compris un ancien Man of Steel, ni l’arbitre à plein temps, ne semblaient avoir maîtrisé la dernière – et, à mon avis, inutilement complexe – série d’amendements introduits. Nous les avons acceptés pendant plusieurs années dans une pratique courante et, dans de nombreux cas, au mépris de ce que stipulent les lois publiées du jeu.

C’était clairement un choc des Hull Kingston Rovers après avoir lancé le dernier plaquage, mais le joueur des Warrington Wolves qui a laissé tomber le ballon a ensuite été plaqué à moins de 10 mètres de sa propre ligne de but et de la ligne de touche.

L’arbitre Scott Mikalauskas a dû se familiariser avec les nouvelles règles de redémarrage lors de l’affrontement de Warrington avec Hull KR

L’arbitre Scott Mikalauskas avait une compréhension claire de ce qui s’était passé et a confirmé aux deux équipes qu’il y avait eu un choc lors du dernier plaquage, mais comme Warrington n’a obtenu aucun avantage, il y aurait un transfert.

Il a ensuite regardé les joueurs de Warrington et a demandé, apparemment personne en particulier: « Où l’aimerais-tu? » à laquelle la réponse était ce que presque toutes les équipes ont opté pour presque toutes les occasions, je me souviens quand j’ai reçu un nouveau transfert latéral de cette saison: « Au milieu », par opposition à 10 ou 20.

Il est important de réfléchir à la manière dont nous sommes arrivés ici. Dans la nuit des temps, lorsque les mêlées étaient un facteur beaucoup plus important, il n’y avait que des lignes de contact, mais de nos jours, il y a maintenant cinq lignes en pointillés sur presque la longueur du terrain, parallèles à elles.

Au départ, deux lignes pointillées à 10 mètres de champ ont été ajoutées pour éviter que les mêlées soient placées trop près du toucher. Un tap de deuxième phase sur la marque des 10 mètres a remplacé plus tard la mêlée comme un redémarrage après un coup de pied au toucher d’une pénalité et a été conservé même lorsque les règles ont été modifiées pour dire que les mêlées ne pouvaient pas être à moins de 20 mètres du toucher.

Les marques de pitch pour les mêlées et les redémarrages ont évolué avec les changements de règles de la ligue de rugby

La fin d’un set de six plaqués est également passée d’une mêlée à un set de remise de jeu « là où la mêlée aurait été » – sauf que ce ne fut pas le cas. Les règles stipulaient que les mêlées ne pouvaient pas être à moins de 20 mètres de la ligne de touche, mais les arbitres, du niveau amateur au niveau international, accordaient systématiquement tout transfert plus proche de la ligne de touche sur la ligne en pointillé de 10 mètres. Allez comprendre!

Quoi qu’il en soit, revenons à notre scénario. Alors que l’arbitre courait vers le centre clairement indiqué de la ligne des 10 mètres de Warrington, son juge de touche l’a rappelé. Puisqu’il s’agissait d’une imitation sur le dernier plaquage, pas plus tôt dans le set, la règle du transfert latéral ne s’applique pas – une infraction au dernier plaquage est un transfert fixe.

En fait, c’est ce que nous avions les années précédentes. Malheureusement, M. Mikalaukas et le talonneur de Warrington Daryl Clark sont ensuite passés à la ligne pointillée de 20 mètres. L’arbitre a signalé la remise sur la marque, seulement pour obtenir un message supplémentaire de la ligne de touche indiquant qu’elle devrait être sur la ligne pointillée de 10 mètres.

Sauf que, comme nous l’avons déjà discuté, peut-être que cela devrait vraiment être sur la ligne pointillée de 20m « où aurait été la mêlée ». Peut-être gêné d’avoir été sauvé par son collègue, M. Mikalauskas a eu la bonne grâce de s’excuser auprès des deux équipes et a continué.

ÉCOUTER: John Kear sur le podcast Golden Point Deux fois vainqueur de la Challenge Cup et l’actuel entraîneur-chef de Bradford et du Pays de Galles, John Kear, est le dernier invité de notre podcast.

Peut-être perplexe et sans doute un peu moins désireux de faire avancer les choses rapidement, Clark vient de lancer le ballon à Josh Charnley pour exécuter la remise de jeu de balle. L’épisode entier a duré environ 20 secondes, date à laquelle nous aurions probablement terminé une mêlée – certainement dans un match de championnat ou de Ligue 1 moyen où les joueurs n’ont pas de vue d’un chronomètre de tir du stade.

Je m’excuse auprès de M. Mikalauskas d’avoir souligné cet incident et je ne suis pas en train de dénigrer, mais il n’est pas surprenant que cela se soit produit – et je parie que cela se reproduira.

De plus, une autre variante de malentendu se produira quand il ne sera pas remarqué et que trop de fans n’auront pas non plus l’impression que leur plaisir a été gâché par une telle erreur, car qu’est-ce que ça compte?

Je ne vois aucune preuve d’avantages tactiques pris par un capitaine astucieux qui choisit «le 10» ou «le 20», alors ils choisissent tous «au milieu». Ni d’ailleurs, nous n’avons vu beaucoup – le cas échéant – tentatives à l’autre nouvelle règle, le coup de pied 20-40. Je me demande pourquoi nos règles sont devenues si compliquées pour si peu de gains.

Malheureusement, nous n’avons ni Leonardos ni Kelly Johnsons pour produire des lois du jeu simplifiées, sensées et cohérentes, mais j’espère que nous trouverons bientôt des leaders capables de reconnaître les défauts, d’arrêter de trop compliquer et de commencer à rendre la tâche plus facile pour ceux d’entre nous nés. dans la population de la ligue de rugby pour expliquer les joies de notre jeu aux autres amateurs de sports que notre jeu prétend toujours attirer.

Rappelez-vous: « La ligue de rugby est un jeu simple joué par des gens simples » – et c’est pourquoi nous l’adorons.