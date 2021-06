Phil Clarke : L’esprit communautaire de la ligue de rugby transparaît | Nouvelles de la ligue de rugby

Mose Masoe s’est avéré une figure inspirante pour beaucoup dans la ligue de rugby

Plus que jamais, les événements de ces derniers mois ont prouvé la réputation de la ligue de rugby en tant que sport communautaire.

Qu’il s’agisse d’exploits d’endurance surhumains ou de petits gestes commémoratifs pour des êtres chers perdus, les efforts et les sacrifices des membres de la ligue de rugby pour s’efforcer d’accomplir au nom des autres sont impressionnants.

Sports aériens vendredi dernier, les caméras ont apporté des images à la nation d’un Mose Masoe courageux mais provocant, avec sa jeune famille dans les gradins du stade Halliwell Jones, souriant et encourageant les All Stars des Nations Unies.

2:23 Après la blessure mettant fin à la carrière de Mose Masoe, les épouses et partenaires des joueurs de la Super League ont terminé l’ascension du Whernside – le plus haut des sommets du Yorkshire – pour collecter des fonds pour les joueurs dans des situations similaires à l’ancien international des Samoa. Après la blessure mettant fin à la carrière de Mose Masoe, les épouses et partenaires des joueurs de la Super League ont terminé l’ascension du Whernside – le plus haut des sommets du Yorkshire – pour collecter des fonds pour les joueurs dans des situations similaires à l’ancien international des Samoa.

Réunis au dernier moment et superbement mobilisés par Tim Sheens pour remporter une victoire remarquable sur l’Angleterre, vêtus de maillots conçus en son honneur, les joueurs, dans leur moment de victoire, ont salué un homme qui les a sûrement inspirés.

L’approche infatigable de Mose vis-à-vis de sa blessure qui a changé sa vie avait également inspiré une foule de supporters à marcher avec lui toute la semaine sur le terrain pour livrer le ballon de match et collecter des fonds pour ses futurs soins.

Lorsque de tels efforts attirent à juste titre une couverture médiatique nationale au-delà des reportages sportifs, ils reconnaissent l’importance de la ligue de rugby en tant que force communautaire cohésive, mais ils ne racontent qu’une petite partie de l’histoire des efforts individuels et collectifs extraordinaires qui se produisent tout le temps.

Les actes d’endurance héroïques de Steve Prescott seront commémorés tant que la Super League décerne les plus hautes distinctions individuelles annuelles à l’homme et à la femme d’acier, mais son héritage est surtout l’inspiration pour des milliers de personnes qui collectent des millions de livres pour la charité via le événements organisés par la fondation au nom de Steve.

Wigan Warriors contre Warrington Wolves Vivre de

Personne qui l’a vu à la télévision ne peut oublier l’émotion avec laquelle Kevin Sinfield a parlé de son inspiration pour courir sept marathons en sept jours afin de collecter des millions pour la Motor Neurone Disease Association en l’honneur du numéro porté par son coéquipier des Leeds Rhinos Rob Burrow, si cruellement frappé abattu par cette terrible maladie.

De nombreux autres clubs et communautés ont été dévastés par une tragédie similaire, et eux aussi se mobilisent pour montrer leur soutien, leur générosité et leur respect aux héros tombés au combat. Ceux qui sont liés aux Warrington Wolves, par exemple, se souviennent à la fois de Paul Derbyshire et de Mike Gregory.

Cela fait maintenant 13 ans que nous avons perdu les Loups et la Grande-Bretagne n°13 Gregory – mais il n’est pas oublié, et sa mémoire inspire toujours.

Un homme du nom de Royce Banks est propriétaire du gymnase de Wigan où Mike avait l’habitude d’aller lorsqu’il a été diagnostiqué pour la première fois afin de travailler sur ses mouvements et de maintenir sa force aussi longtemps qu’il le pouvait.

Pour marquer cet anniversaire et collecter des fonds pour la recherche MND en l’honneur de Mike, Rob et d’autres personnes atteintes, Royce a récemment organisé un événement caritatif au cours duquel il a entrepris un marathon Slam Ball Challenge.

En fait, cela signifie ramasser à plusieurs reprises une balle de 20 kg et la jeter dans le sol. Inspiré par le thème de Rob Burrow n ° 7 adopté par Sinfield, Royce visait 700 répétitions sans repos.

Lorsqu’il s’est approché de cette étape monumentale qui aurait été suffisante pour beaucoup, Royce a déclaré que ses seules pensées concernaient toutes les autres personnes qui ont été touchées par le MND et il a donc continué – et en a fait 700 de plus.

Puis, avant de s’arrêter pour respirer, Royce a claqué cette balle de 20 kg 13 fois de plus pour Mike Gregory. Treize ans après son décès, la mémoire de Gregory, le leader inspirant sur le terrain, a le pouvoir d’inspirer des exploits étonnants dans la communauté. Cela est allé encore plus loin que le remarquable Slam Ball Challenge de Royce Banks.

La mémoire de feu Mike Gregory a récemment inspiré un défi caritatif

L’un des bénévoles pour l’événement de Royce s’appelait Steven Summers. Steven avait voulu encourager chacun des 1 413 Chelems de Royce.

Steven vivait avec le syndrome de Down et était un personnage qui contribue à faire d’une communauté de ligue de rugby ce qu’elle est, mais il est décédé très tristement et de manière inattendue juste avant l’événement qu’il avait soutenu avec le plus d’enthousiasme. Sa famille aimante et ses amis généreux ont ensuite contribué tous les dons reçus aux funérailles de Steven à l’Association MND.

De tels actes altruistes de simple compassion pour les autres qui peuvent passer inaperçus sont toujours les choses les plus impressionnantes pour moi et me rendent fier de la réputation de notre ligue de rugby en tant que sport communautaire. RIP Steven Summers.