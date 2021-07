Phil Clarke espère que les Catalans continueront de se produire alors qu’ils retournent au soleil en France | Nouvelles de la ligue de rugby

Les Catalans Samisoni Langi (L) et Sam Tomkins célèbrent leur dernière victoire contre Leeds

« Allez Allez Allez! » C’est le chant des supporters des Dragons depuis les terrasses de Perpignan – et ils le crieront beaucoup plus bientôt, car les Catalans reviennent plus souvent au stade Gilbert Brutus après des voyages réguliers outre-Manche au premier semestre de cette année.

Les leaders sont invaincus en Super League sur ces côtes, impressionnant à nouveau vendredi dernier avec une fantastique deuxième mi-temps pour revenir par derrière et gagner à Headingley.

Leur pack a l’air formidable, les deux ailiers apportent des contributions vitales aux deux extrémités du terrain, et leurs meneurs de jeu ont un équilibre passionnant de courses et de passes. Après des années de discussions autour de signatures à l’étranger de grands noms, c’est un Français jusqu’alors inconnu qui continue d’attirer l’attention – Arthur Mourgue causant le chaos chaque fois qu’il courait avec le ballon, aidé et encouragé par les coups de pied et le contrôle de James Maloney.

Barrie a comparé l’ancien demi-arrière de St Esteve à Rob Burrow – et je pense également que le joueur de 22 ans a des similitudes avec le début de carrière de Jonathan Davies dans la ligue de rugby. Il a la construction parfaite pour s’éloigner des joueurs, avec un grand équilibre et une grande agilité.

Arthur Mourgue a été impressionnant pour les Dragons

Son centre de gravité bas et sa puissance naturelle font immédiatement penser à d’autres grands sportifs, comme Alex Murphy dans notre code, et peut-être aux footballeurs Gerd Muller ou Sergio Aguero. Il n’a peut-être eu sa chance qu’en raison de la blessure de Josh Drinkwater – mais j’espère que Steve McNamara continuera de trouver un moyen de le faire entrer sur le terrain.

Je ne suis pas sûr que le propriétaire des Dragons, Bernard Guasch, puisse financer des jets privés pour des matchs à l’extérieur pour toujours – mais cela doit être une raison majeure derrière l’amélioration de leur forme au Royaume-Uni. Là où auparavant ils pouvaient voyager en bus de Perpignan à Barcelone la veille d’un match, prendre l’avion pour Stanstead, conduire des heures jusqu’à un hôtel, jouer le match et tout faire à l’envers, le luxe d’un vol aller-retour sur mesure ne peut être sous-estimé.

J’espère également que les Dragons ne se détendront pas maintenant que le soleil a commencé à briller dans le sud de la France – comme ils l’ont sans doute fait les années précédentes.

La perturbation COVID de la saison dernière signifiait qu’ils ne pouvaient pas jouer beaucoup de matchs à domicile – mais voici ce qui s’est passé en 2019 :

3:59 Les Catalans ont consolidé leur place en tête du classement de la Super League avec une victoire contre les Rhinos à Emerald Headingley. Les Catalans ont consolidé leur place en tête du classement de la Super League avec une victoire contre les Rhinos à Emerald Headingley.

15 juin contre Londres – perdu 12-30

22 juin contre Hull FC – défaite 10-50

17 août contre Londres – perdu 4-17

31 août contre Hull KR – défaite 6-24

En toute honnêteté, leur seule mauvaise performance à domicile en 2018 était un revers du 6 au 35 août à Wigan – mais regardez 2017 :

10 juin contre Huddersfield – défaite 12-56

8 juillet contre Wigan – défaite 10-32

22 juillet contre Castleford – perdu 24-32

19 août contre Leigh – perdu 6-30

23 septembre contre Widnes – défaite 10-12

1:39 James Maloney était ravi d’être nommé joueur du match alors que les Catalans enregistraient un record de club pour la huitième victoire consécutive en Super League. James Maloney était ravi d’être nommé joueur du match alors que les Catalans enregistraient un record de club pour la huitième victoire consécutive en Super League.

Les Dragons ont trois matchs à domicile avant la fin juillet – contre Leeds, Castleford et Wakefield. Ils accueillent ensuite Hull FC, Leigh et Huddersfield.

J’espère vraiment qu’il n’y aura pas de « marasme estival » similaire en 2021 – ce serait formidable de voir les Catalans prendre leur place dans la Grande Finale à Old Trafford, avec des gens comme Mourgue et Fouad Yaha illuminant le rugby un treize outre-Manche.