La Super League européenne de football s’est effondrée à la suite d’une vague de protestations de fans

À la suite de l’effondrement de la Super League européenne proposée par le football dans l’acrimonie, Phil Clarke se demande quelle est la structure la plus durable pour les compétitions nationales de la ligue de rugby …

La Super League européenne avortée du football a fait parler de sport cette semaine. J’ai lu avec intérêt les plans proposés et le barrage d’abus que subissent les hiérarchies des clubs.

Cela m’a amené à me demander ce que veulent les fans et que veulent les propriétaires de leurs clubs? L’incertitude et la certitude, respectivement, semblent être la réponse.

Le football sans risque n’est pas le sport L’idée derrière la Super League européenne continuera à opposer les grands clubs aux masses parce qu’ils détestent ce que nous aimons tous, écrit Adam Bate.

La Super League Europe était l’équivalent de la ligue de rugby il y a 25 ans, les clubs bénéficiant d’une adhésion garantie à la nouvelle compétition. Le débat sur la relégation et la promotion dans notre sport fait rage depuis longtemps – et un dilemme similaire est actuellement confronté au rugby à XV.

Il me semble que le football est le seul sport au Royaume-Uni qui réalise actuellement une promotion et une relégation annuelles, mais de nos jours – à l’exception des 25 dernières années de Leicester City et peut-être des Exeter Chiefs de l’union de rugby, de l’actuelle Premiership et européenne champions venus du championnat – je ne trouve pas beaucoup d’exemples d’équipes de football, de rugby à XV ou de rugby à XV qui ont réussi à gravir la pyramide.

Quand j’étais plus jeune, Wimbledon en dehors de la ligue a gravi les échelons jusqu’à la première division – et a même réussi à choquer le puissant Liverpool en finale de la FA Cup. Plus près de chez nous, Wigan Athletic a atteint la Premier League après avoir été une équipe à temps partiel et a également gravi les marches de Wembley en tant que vainqueurs de la FA Cup.

Des clubs de football situés au cœur de la ligue de rugby comme Huddersfield Town et Hull City ont peut-être récemment côtoyé l’élite de la Premier League, mais ont chuté depuis – à un certain prix.

Les Exeter Chiefs du syndicat de rugby sont un exemple rare d’une équipe moderne prospère après avoir remporté une promotion au sommet de la hiérarchie

En tant qu’étranger, cela n’a pas l’air durable. En revanche, Leeds United a passé la meilleure partie de deux décennies à languir sous la première division, avant d’atteindre la terre promise la saison dernière.

D’après ce que j’ai vu dans le code à 13, la promotion annuelle et la relégation n’ont pas non plus été couronnées de succès. La Super League n’a couronné que quatre champions en un quart de siècle, et ce n’est bon pour aucun sport.

Parler de la Super League européenne proposée par le football m’a fait me demander: qu’est-ce qui fonctionnerait le mieux dans la ligue de rugby? Nous avons essayé presque tous les systèmes, mais les suspects habituels restent au sommet.

Promotion annuelle et relégation, licences, Middle Eights – avons-nous paniqué et apporté des changements trop rapidement? Par exemple, nous avons décidé que les équipes de notation devraient ensuite lancer, pour abandonner la règle 12 mois plus tard.

La ligue de rugby doit se demander: quel est le plus grand défi auquel le sport est confronté? Phil Clarke

Le concept d’une place garantie dans la ligue pendant plusieurs saisons est un autre exemple: l’avons-nous vraiment donné assez longtemps? Avoir une licence pour trois ou quatre ans, sur laquelle les clubs sont évalués, est à mon avis le meilleur système pour n’importe quel sport au Royaume-Uni.

Chacun peut définir ses propres critères de licence – mais pour moi, le développement de la jeunesse, la qualité du stade, la fanbase et le financement devraient être tout aussi importants que les performances sur le terrain.

La ligue de rugby doit se demander: quel est le plus grand défi auquel le sport est confronté? Est-ce le terrain sur lequel les matchs sont joués? La complexité des règles? Ou simplement plus de joueurs jouent? Pour moi, la priorité est de s’engager avec plus de jeunes joueurs.

Au fur et à mesure que chaque année passe dans le sport, l’écart entre les divisions se creuse. Nous voyons souvent des joueurs d’équipes reléguées réapparaître dans la première division avec des clubs promus et ce recyclage des talents de niveau inférieur ne contribue guère à améliorer la viabilité à long terme d’un sport.

J’apprécie qu’un système de draft similaire à la NFL américaine ne soit probablement pas adopté par la ligue de rugby, mais nous devons trouver un moyen de voir différentes équipes disputer la grande finale.

Des idées sur une carte postale, s’il vous plaît.