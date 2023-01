Phil Baroni a-t-il été arrêté pour meurtre au Mexique ?

Mardi après-midi, des rumeurs ont commencé à circuler sur MMA Twitter selon lesquelles l’ancien combattant de l’UFC Phil Baroni avait été arrêté pour le meurtre de sa petite amie. Les rapports, en provenance du Mexique, étaient sommaires et en espagnol, mais racontaient apparemment l’histoire du combattant tombé.

Selon tribunadelabahia.com.mx, quelqu’un du nom de Phil faisait l’objet d’une enquête pour l’incident. L’histoire, écrite en espagnol puis traduite en anglais par Google, indique que des agents sont arrivés dans un hôtel mexicain où ils ont trouvé une femme « allongée nue sur un lit recouvert d’un drap qui présentait de multiples marques de coups, des ecchymoses sur son visage et des parties d’elle. corps, et pas de signes vitaux.

L’homme, identifié par le rapport comme un Américain de New York, dit que lui et la femme se disputaient au sujet de son coucher avec quelqu’un d’autre et il “a commencé à se sentir jaloux et a ouvert la douche en lui disant d’aller se baigner” elle aurait refusé. L’homme admet l’avoir “pris par les bras et l’a jetée dans la douche où elle s’est cogné la tête”.

Il dit qu’il l’a aidée à sortir de la douche et lui a enlevé ses vêtements, puis l’a recouverte d’un drap et a quitté la pièce pour “des cigarettes et de la bière” et qu’elle était morte quand il est revenu dans la pièce.

Il y avait aussi une photo circulant d’un homme avec une photo floue et d’un policier.

Au moment de mettre sous presse, il n’y a eu aucune confirmation officielle que l’homme impliqué est Baroni. Selon son récent Instagram, daté de la semaine dernière, il semble être au Mexique.

Il a pris sa retraite du MMA en 2019.