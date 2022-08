PherDal de Dixon emprunte la voie du financement participatif alors qu’il demande l’approbation fédérale pour un kit de fertilité – Shaw Local

DIXON – PherDal Fertility Science collecte des fonds dans l’espoir de produire le premier kit d’insémination stérile à domicile approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Jennifer Hintzsche Westphal, fondatrice et PDG de PherDal, au 405 W. Second St. à Dixon, a démarré l’entreprise après qu’elle et son mari, Ryan, aient lutté contre une infertilité inexpliquée.

Ils cherchaient une alternative au processus long et coûteux pour différentes options de fertilité, c’est à ce moment que Jennifer, qui a un doctorat. en biologie, est allé travailler sur le kit PherDal.

Le kit d’insémination aide à rapprocher le sperme de l’ovule, et après deux mois d’essais, elle est tombée enceinte de son premier enfant, Lois, en 2018.

Jennifer, avec son mari Ryan Westphal et ses enfants Lois, 3 ans, et Zachary, 2 ans. Lois est le premier bébé à naître avec ce système. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Après avoir fait face aux défis de la pandémie et avoir voulu étendre le succès du kit, PherDal est né en octobre.

Ils ont vendu 200 kits au cours des trois premiers mois, ce qui a conduit jusqu’à présent à trois bébés PherDal, a-t-elle déclaré.

Westphal espère obtenir l’autorisation de la FDA d’ici la fin de l’année et en mettre davantage sur le marché au premier trimestre 2023, dans le but de les rendre disponibles en vente libre dans les pharmacies.

La campagne de crowdfunding a permis de récolter 284 418 $ auprès de 135 investisseurs. Aller à startengine.com/pherdal pour soutenir la campagne ou pour obtenir des informations.