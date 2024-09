Phase de play-in du Mondial 2024 : programme, résultats, où regarder

Mis à jour le 25 septembre à 22h03 (GMT+8) : Scores mis à jour.

Le Championnat du monde de League of Legends est de retour et la phase de play-in du Mondial 2024 est là pour enflammer l’esprit de compétition de tous. Huit équipes de différentes régions se disputent les places convoitées pour l’événement principal.

Ce tour préliminaire sert de terrain d’essai pour les équipes championnes et finalistes de la zone EMEA, d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique, du Japon, du Vietnam, du Brésil et d’Amérique latine. Il détermine non seulement qui accède à l’événement principal, mais met également en valeur les tendances émergentes et les stratégies dominantes de la méta des Mondiaux 2024.

Crédits : ONE Esports, Riot Games

Les Play-Ins de cette année se déroulent dans un format plus compétitif, avec quatre équipes se qualifiant pour la phase suisse contre deux aux Mondiaux 2023. Les équipes sont tirées au sort dans des tableaux à double élimination et jouent des matchs au meilleur des trois.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la phase de qualification des Mondiaux 2024, y compris le calendrier, les résultats, le classement, les équipes participantes et comment assister aux matchs.

Étapes et dates du tournoi mondial 2024

PHASE DU TOURNOI DATES Phase de play-in Du 25 au 29 septembre 2024 Scène suisse Du 3 au 7 octobre 2024

Du 10 au 13 octobre 2024 Phase à élimination directe Du 17 au 20 octobre 2024

26 au 27 octobre 2024

2 novembre 2024

Calendrier et résultats des play-in du Mondial 2024

Les matchs commencent à 20h00 GMT+8 | 5h00 PDT | 14h00 CEST tous les jours.

Calendrier et résultats des play-in

25 septembre 2024 (mercredi)

ÉQUIPE RÉSULTATS ÉQUIPE Lions fous KOI 2 — 0 Vikings Esports PSG Talon 0– 1 jeu de douleur

26 septembre 2024 (jeudi)

ÉQUIPE CALENDRIER ÉQUIPE GAM Esports 20h00 GMT+8 | 5 h HAP | 12h00 GMT | 14h00 CEST Jeux vidéo de Fukuoka SoftBank HAWKS 100 voleurs 23h00 GMT+8 | 8 h HAP | 15h00 GMT | 17h00 CEST Movistar R7

Crédit : ONE Esports

27 septembre 2024 (vendredi)

ÉQUIPE CALENDRIER ÉQUIPE À confirmer 20h00 GMT+8 | 5 h HAP | 12h00 GMT | 14h00 CEST À confirmer À confirmer 23h00 GMT+8 | 8 h HAP | 15h00 GMT | 17h00 CEST À confirmer

28 septembre 2024 (samedi)

ÉQUIPE CALENDRIER ÉQUIPE À confirmer 20h00 GMT+8 | 5 h HAP | 12h00 GMT | 14h00 CEST À confirmer À confirmer 23h00 GMT+8 | 8 h HAP | 15h00 GMT | 17h00 CEST À confirmer

29 septembre 2024 (dimanche)

ÉQUIPE CALENDRIER ÉQUIPE À confirmer 20h00 GMT+8 | 5 h HAP | 12h00 GMT | 14h00 CEST À confirmer À confirmer 23h00 GMT+8 | 8 h HAP | 15h00 GMT | 17h00 CEST À confirmer

Huit équipes en compétition pour la phase de qualification des Mondiaux 2024

LIGUE ET CHEMIN DE QUALIFICATION ÉQUIPES QUALIFIÉES POUR LA PHASE DE PRÉLIMINAIRE DES MONDIAUX 2024 EMEA — Troisième place de la finale de la saison LEC 2024 Lions fous KOI Amérique du Nord — Troisième place au championnat LCS 2024 100 voleurs Taïwan/Hong Kong/Macao/Asie du Sud-Est/Océanie/Japon — Champion PCS Été 2024 PSG Talon Taïwan/Hong Kong/Macao/Asie du Sud-Est/Océanie/Japon — Finaliste du PCS Été 2024 Jeux vidéo de Fukuoka SoftBank HAWKS Vietnam — Champion VCS Été 2024 GAM Esports Vietnam — finaliste du VCS Summer 2024 Vikings Esports Brésil — Champion du CBLOL Split 2 2024 jeu de douleur Amérique latine — Champion de la saison de clôture de la LLA 2024 Movistar R7

Où regarder les Mondiaux 2024

Les fans d’esports de League of Legends peuvent regarder les matchs du Championnat du monde 2024 en direct sur les chaînes officielles de Riot Games sur Tic et YouTube chaînes.

