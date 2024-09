Pharrell Williams s’adresse à un manifestant de PETA qui a fait planter son film Lego à l’avant-première

Pièce par piècele nouveau documentaire d’animation en Lego sur la vie de Pharrell Williams, est sur le point de sortir en salles. Il a été présenté en avant-première hier au Festival international du film de Toronto. Pharrell lui-même était présent, ainsi qu’un manifestant de PETA qui a interrompu une séance de questions-réponses après la projection.

Le manifestant de PETA n’était pas là spécifiquement pour protester Pièce par piècequi ne semble pas contenir quoi que ce soit qui puisse irriter les défenseurs des droits des animaux. (Quand Snoop Dogg en Lego se transforme en chien dans la caravane, c’est un chien en Lego, pas un vrai chien.) Au lieu de cela, le manifestant était là pour réprimander Pharrell pour son poste de directeur artistique masculin chez Louis Vuitton.

Lors de la séance de questions-réponses d’hier, un manifestant s’est approché du pied de la scène, tenant une pancarte sur laquelle était écrit « Pharrell : arrêtez de soutenir le meurtre d’animaux pour la mode ». Le manifestant a crié : « La collection de Pharrell est faite avec leur sang !… Les autruches sont suspendues la tête en bas, électrocutées et leur cou tranché ! » Pendant qu’ils parlaient, Pharrell a encouragé la foule à applaudir et a dit : « Vous avez raison. Que Dieu vous bénisse. Ce n’est pas grave. » Le manifestant a continué à scander : « Pharrell, arrêtez de torturer les animaux ! » Peu après, PETA a publié une vidéo de l’incident sur Twitter.

Variété rapports que le manifestant a été expulsé du théâtre. Alors qu’ils étaient évacués, Pharrell a dit à la foule :

Rome ne s’est pas faite en un jour. Et parfois, quand on veut changer les choses et les situations, il faut se placer dans une situation de pouvoir et d’influence où l’on peut changer l’opinion des gens et faire avancer les choses…

Ce n’est pas forcément la bonne façon de procéder, et dans ma position, lorsque je m’entretiens au nom d’organisations comme celle-là sans qu’elles le sachent, elles viennent ici et se rendent un mauvais service. Mais ce n’est pas grave, lorsque ce changement se produira, tout le monde dans cette salle se souviendra que je vous ai dit que nous y travaillons réellement. Et si elle m’avait simplement posé la question, je le lui aurais dit. Mais au lieu de cela, elle a voulu se répéter.