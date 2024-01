Pharrell Williams réinvente le cowboy pour Louis Vuitton à Paris – The Hollywood Reporter

Pharrell Williams marche sur la piste lors du spectacle Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 16 janvier 2024 à Paris, France.

François Durand/Getty Images

C’est un lieu qui ressemble à un décor de western classique : pour sa troisième présentation Louis Vuitton Homme, Pharrell Williams a organisé le défilé automne-hiver 2024 de la marque française au Jardin d’Acclimatation du Bois de Boulogne, juste derrière le siège de la marque de mode. .

Dans un spectacle intitulé “Paris, Virginia” — Williams est né en Virginie — les mannequins jouaient le rôle de cowboys défilant devant un écran géant où les paysages saisissants des montagnes Rocheuses enneigées, ceux du Montana, des Dakotas, du Wyoming, Le Colorado et le Nouveau-Mexique ont été projetés. À un moment donné, la neige est même tombée sur les invités présents dans la salle.

En avant-première du défilé lors de la Fashion Week de Paris, un court métrage créé par Bafic avec Ron Husband, l’un des dessinateurs les plus influents au monde au sein de l’équipe de production de Walt Disney Animation Studios (Le roi Lion, La petite Sirène) — filmé pendant dessiner un croquis d’un cow-boy.

Les looks mode présentés ressemblent à ceux de Gary Cooper et Grace Kelly dans le film de Fred Zinnermann. Haut midi ou Clint Eastwood dans Sergio Leone Une poignée de dollars, ou plus récemment, celles de Kevin Costner dans Yellowstone.

En s’intéressant au Far West, le musicien/designer réinvente l’esthétique cowboy en y ajoutant les motifs cultes et glam de la marque comme le damier Damier et le symbole LV, réinterprétés en touche Buffalo Check et Monogram Cowboy.

Piste Louis Vuitton François Durand/Getty Images (3)

Un modèle marche sur la piste lors du spectacle Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 16 janvier 2024 à Paris, France. François Durand/Getty Images

La présentation de la mode alternait des costumes en cuir avec des franges et des applications de pierres précieuses, des manteaux couverture dans le pur style amérindien nord-américain et des vestes vieillies comme si elles avaient été brûlées au soleil des prairies, et des chemises en jean avec des broderies en dentelle.

Le tout accompagné de la performance live de Native Voices of Resistance, un groupe composé de chanteurs issus des communautés autochtones d’Amérique du Nord, et de quatre chansons originales composées pour l’occasion par Williams avec la participation de Miley Cyrus et Mumford & Sons.

Autre nouveauté pour la marque française, le partenariat avec Timberland, qui a dévoilé des chaussures déclinées en trois versions de logo qui ne manqueront pas de plaire aux aficionados de la marque, à commencer par LV Texan, la bottine créée grâce au savoir-faire original de la marque de pneus Goodyear. . Les couvertures Parflèche et les foulards « Dakota Flower », ainsi que certains « It » sacs, sont réalisés en collaboration avec des artistes et artisans des tribus amérindiennes.

Bradley Cooper, Venus Williams et Omar Sy au photocall Louis Vuitton Kristy Sparow/Getty Images (3)

Au premier rang, applaudissant le travail de Williams, se trouvait Bradley Cooper, ambassadeur de la marque de mode, très élégamment habillé. Parmi les autres invités figuraient Carey Mulligan, Lakeith Stanfield, Will Poulter, Taylor Zakhar Perez, Andrew Scott, le mannequin Karlie Kloss, les légendes du sport LeBron James et Venus Williams, le footballeur Marco Verratti et le gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, tous deux piliers de l’équipe nationale italienne. équipe.