Pharrell Williams nommé directeur de la création homme chez Louis Vuitton

En novembre 2021, le monde a perdu un incroyable esprit et designer Virgil Abloh. Depuis son décès, le monde s’est inquiété de la façon dont son héritage et son travail seraient poursuivis. Sa femme Shannon Abloh s’est assise avec le New York Times et a révélé qu’elle ferait tout en l’honneur de Virgile comme il l’avait prévu. Restait alors la question de savoir qui remplacerait Virgil chez Louis Vuitton. Deux ans plus tard, nous avons enfin notre réponse.

Pharrell Williams nommé directeur artistique homme de Louis Vuitton

Pharrell Williams suivra la course de Virgil chez Louis Vuitton, la marque a révélé aujourd’hui. La nomination de Pharrell ressemble à un moment de boucle. Lorsque vous pensez à la personne idéale pour continuer à faire avancer la marque, Pharrell vient directement à l’esprit. On pourrait dire qu’il a influencé la culture, mais de manière réaliste, il a créé de nouveaux aspects de la culture. Après de précédentes collaborations avec la marque, il est temps qu’il barre la route.

“Je suis heureux d’accueillir Pharrell à la maison, après nos collaborations en 2004 et 2008 pour Louis Vuitton, en tant que nouveau directeur de la création pour hommes”, a déclaré Pietro Beccari, président-directeur général de Louis Vuitton dans un communiqué. “Sa vision créative au-delà de la mode conduira sans aucun doute Louis Vuitton vers un nouveau chapitre très excitant.”

Pharrell n’a rien à prouver dans la mode, il a déjà atteint le statut de GOAT. Nous aimons penser à cela comme Tom Brady allant à Tampa. Il est déjà le GOAT et il le fait pour l’amour du jeu. L’avenir est plus prometteur que jamais pour Louis Vuitton.