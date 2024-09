Pharrell Williams ne parlera pas avec Chad Hugo, c’est confirmé

Pharrell Williams a récemment parlé de sa relation actuelle avec son partenaire du groupe The Neptunes et NERD, Chad Hugo. Dans une interview avec Le Hollywood ReporterPharrell a été interrogé sur le procès intenté par Chad Hugo concernant la marque The Neptunes.

Pharrell a répondu rapidement à Hugo qu’il ne lui souhaitait rien de mal, mais lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient en bons termes, il a admis : « Non. » Pharrell a toujours insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune rancune, « mais je l’aime, je lui souhaite toujours le meilleur et je suis très reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble. » Plus tôt cette année, l’équipe juridique de Hugo a intenté une action en justice contre Pharrell pour avoir prétendument tenté de monopoliser les droits de dénomination de The Neptunes. Hugo affirme que cela viole leur accord de les partager à parts égales lorsque Pharrell a tenté d’enregistrer des marques sous leur nom de production. Pharrell aurait essayé de déposer trois demandes de marques distinctes pour The Neptunes sous sa propre société PW IP Holdings LLC, dont une pour la diffusion de musique, de clips vidéo et de performances en direct. Lorsque Hugo a intenté l’action en justice, les proches de Pharrell ont affirmé qu’il était « surpris » par le procès.

Bien qu’ils ne se parlent plus, Pharrell a également confirmé que la voix d’Hugo dans son prochain biopic LEGO intitulé Pièce par pièce Le film est interprété par Chad Hugo lui-même. La première du film a eu lieu récemment au Festival international du film de Toronto. Il reste à voir comment cette affaire se déroulera devant le tribunal.