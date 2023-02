Pharrell Williams : Le producteur de musique est le nouveau directeur créatif de la mode masculine de Louis Vuitton | Actualités Ents & Arts

Pharrell Williams a été embauché par Louis Vuitton pour diriger la direction artistique de ses créations de vêtements pour hommes – occupant le poste de haut niveau laissé vacant depuis la mort du designer vedette Virgil Abloh il y a plus d’un an.

“Louis Vuitton est ravi d’accueillir @Pharrell en tant que nouveau directeur de la création pour hommes”, a déclaré la maison de couture dans un tweet, confirmant des informations médiatiques antérieures.

La marque a ajouté que la première collection de Williams pour le label sera présentée lors de la Fashion Week masculine à Paris, qui se tiendra en juin.

Williams, 49 ans, est devenu célèbre en tant que producteur de musique et chanteur principal de NERD, et a été salué comme l’un des producteurs les plus influents et les plus prospères du 21e siècle.

Il a également connu une carrière réussie d’auteur-compositeur-interprète solo, célèbre pour ses succès tels que Happy et Blurred Lines.

Happy, que Williams a écrit pour le film d’animation Despicable Me 2, lui a valu l’une de ses deux nominations aux Oscars. Son deuxième clin d’œil à l’Académie était pour le producteur de Hidden Figures, nominé pour la meilleure image.

Williams est également connu pour son style unique et possède une vaste expérience dans l’industrie de la mode, jouant un rôle dans l’essor du streetwear et cofondant le label Billionaire Boys Club avec le designer japonais Nigo en 2003.

Il a également lancé des collaborations avec Adidas ainsi que les marques de luxe Moncler et Chanel.

En 2004, il a collaboré avec le designer Louis Vuitton Marc Jacobs pour concevoir des lunettes pour la marque.

“Une embauche importante”

Williams a créé le buzz l’année dernière lorsqu’il a assisté au premier défilé de mode de Nigo à Paris pour la marque Kenzo appartenant à LVMH portant des lunettes à diamants de Tiffany, qui était un autre projet de design avec une marque appartenant à LVMH.

“Williams est une recrue importante, nécessaire pour remplir les grosses bottes laissées par Virgil Abloh”, ont déclaré les analystes du Credit Suisse.

Ils ont également noté que le “mouvement majeur” du nouveau PDG suggère que les liens de la marque avec la culture pop et la musique se poursuivront.

Abloh est décédé à l’âge de 41 ans après une bataille privée contre le cancer en 2021.

L’influent créateur de vêtements pour hommes Louis Vuitton et fondateur de la marque de mode Off-White a reçu un diagnostic d’angiosarcome cardiaque – une forme rare et agressive de cancer – en 2019.