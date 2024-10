Les fans attendaient patiemment la nouvelle musique de Franck Océanet selon Pharrell Williamsils n’auront plus à attendre très longtemps.

Océan a sorti son dernier album, Blonden 2016. Le producteur de l’artiste primé, Michael Uzowuru, a révélé qu’ils avaient travaillé sur de la nouvelle musique à Miami plus tôt cette année dans une interview au Los Angeles Times.

« Les carrières de Michael et moi existons après le hip-hop – ce genre, cette culture nous informe grandement tous les deux », a déclaré Frank Ocean au LA Times. « Mais son appétit a grandi ; son vocabulaire musical s’est tellement enrichi au fil du temps que je le connais.

Tout en faisant la promotion de son nouveau biopic innovant, Pièce par piècePharrell a déclaré à Zane Lowe d’Apple Music qu’Ocean « cuisinait ». « Frank reste dans la cuisine », a déclaré Skateboard P à Lowe. « Et c’est probablement pour cela qu’il ne sert pas aussi souvent. Il aime vraiment le processus de création.

En 2023, Ocean a tenu ses fans en haleine en partageant des extraits de morceaux inédits sur Instagram, même si rien de concret n’a été annoncé. Des rumeurs d’une collaboration avec Rosalía ont fait surface lorsqu’un morceau divulgué s’est répandu en ligne, mais aucun des deux artistes n’en a parlé.

Ocean a dit aux fans de Coachella qu’il ne sortirait pas d’album, mais il a confirmé qu’il travaillait actuellement sur du nouveau matériel, ce qui a laissé les fans l’attendre avec impatience. La représentation du festival Ocean a été reportée.

celui de Pharrell Pièce par pièce comprend un casting de stars, comme Pusha T, Teddy Riley et NORE. Les briques LEGO racontent l’histoire de la vie du chanteur/compositeur et producteur de disques Pharrell Williams, de son enfance en Virginie à son succès dans l’industrie de la musique et de la mode.

Le biopic est désormais disponible dans les cinémas du pays. La bande originale du film comprend de nouvelles musiques de Kendrick Lamar, ASAP Rocky et Tyler, The Creator. La bande originale est disponible dès maintenant via Columbia Records.