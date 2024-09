Pharrell Williams et Chad Hugo de Neptunes ne sont plus en bons termes

Plus tôt cette année, il a été rapporté que Chad Hugo et Pharrell Williams se battaient devant les tribunaux au sujet des droits sur le nom Neptunes. Mercredi, dans une interview avec Le Hollywood ReporterWilliams a révélé que les deux amis d’enfance ne se portent pas très bien.

Lorsqu’on lui a demandé s’il parlait avec Hugo, Williams a répondu : « Non. Mais je l’aime, je lui souhaite toujours le meilleur, et je suis très reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble. » Cependant, Williams dit qu’Hugo prête sa voix à lui-même dans le prochain biopic de Williams sur Lego Pièce par pièce(Le film a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto l’autre soir et la séance de questions-réponses après la projection a été interrompue par un manifestant de PETA.)

En mars, Hugo a intenté une action en justice accusant Williams et la société qu’il possède d’avoir tenté d’enregistrer des marques pour le nom Neptunes sans consulter Hugo, violant ainsi un accord selon lequel ils devaient tout partager à parts égales entre les deux. Un représentant de Williams a déclaré qu’il était « surpris » par la situation.