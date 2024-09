Pharrell Williams et Chad Hugo de Neptunes ne se parlent plus

Les Neptunes ne sont plus.

Lors d’une conversation avec Le Hollywood Reporter Pour leur article de couverture de septembre, Pharrell a admis que lui et son ancien ami Chad Hugo ne se parlaient plus. « Mais je l’aime, je lui souhaite toujours le meilleur, et je suis très reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble », a-t-il déclaré. THR. Cependant, il a déclaré au média que Chad prêterait toujours sa voix à Pharrell dans le prochain biopic sur Lego. Pièce par pièce.

Plus tôt cette année, Hugo a poursuivi Williams en justice, accusant ce dernier d’avoir tenté de monopoliser les droits de dénomination de The Neptunes. Chad a reproché à Pharrell d’avoir tenté d’enregistrer des marques sous leur nom de production, violant ainsi leur accord de partage équitable des droits. Apparemment, Pharrell a essayé de déposer trois demandes de marques distinctes pour The Neptunes sous sa société PW IP Holdings LLC : une pour la musique en streaming, une autre pour les clips vidéo et une autre pour les performances en direct.

Williams et Hugo ont partagé une douzaine de nominations aux Grammy Awards de 2002 à 2008. Cela comprend deux victoires : producteur de l’année, non classique et meilleur album pop vocal pour leur travail sur l’album de Justin Timberlake Justifié.

Pharrell a également été interrogé sur sa collaboration avec Beyoncé au fil des ans et sur la prochaine élection présidentielle. Lorsqu’on lui a demandé comment sa carrière avait évolué, il a déclaré qu’il était « reconnaissant de faire partie de son histoire, de son parcours et de sa trajectoire », tout en faisant allusion au fait qu’il avait quelque chose en cours avec la superstar, ou du moins qu’il était au courant de ce qui l’attendait ensuite. « Préparez-vous », a-t-il dit sans plus de détails.

En ce qui concerne la politique américaine, il a adopté une approche encore plus neutre. « Je suis davantage un employé fédéral. Je crois au mérite du service civil », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des prochaines élections. Il s’est ensuite comparé aux employés fédéraux qui ne sont pas choisis par le parti au pouvoir. « C’est ce qu’ils font, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, qu’il s’agisse d’un démocrate ou d’un républicain au pouvoir, vous vous présentez au travail tous les jours, vous servez votre pays. » Il a également admis être « agacé » par les soutiens politiques des célébrités. « Je ne fais pas de politique. En fait, je suis parfois agacé quand je vois des célébrités essayer de vous dire que vous êtes un citoyen américain. [who to vote for] », a-t-il déclaré. « Il y a des célébrités que je respecte et qui ont une opinion, mais pas toutes. Je suis l’une de ces personnes [who says]« Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Tais-toi. Personne ne t’a demandé de le faire. »

Pièce par pièce devrait sortir en salles le 11 octobre.