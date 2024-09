Pharrell Williams est « agacé » par les publicités des célébrités

Cette semaine, Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont célébré la Journée nationale d’inscription des électeurs aux États-Unis avec une message d’intérêt public déclarant que « chaque voix compte » lors de la prochaine élection présidentielle.

Pharrell Williams aurait peut-être été plus heureux s’ils avaient simplement gardé la bouche fermée.

Dans une interview publiée le lendemain du débat du 10 septembre entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Trump, le musicien aux multiples talents a déclaré au Hollywood Reporter il était souvent « agacé » par les soutiens politiques des célébrités.

« Il y a des célébrités que je respecte et qui ont une opinion, mais pas toutes », a-t-il déclaré. « Je fais partie de ces personnes. [who says]« Qu’est-ce que tu fous ? Tais-toi. Personne ne t’a demandé. »

Les commentaires de Williams ont coïncidé avec une semaine encadrée par deux mardis marquants : le premier, le premier débat présidentiel, et le second, la Journée nationale d’inscription des électeurs.

À cette époque, de grands noms de l’industrie musicale, dont Taylor Swift et Billie Eilish, ont exprimé leur soutien au ticket Harris-Walz des démocrates et ont exhorté leurs fans – Swift subtilement, Eilish pas tellement – à suivre leur exemple.

« Le choix est clair », a écrit Eilish mardi sur Instagram .

Le public ne verra pas ce genre de message de la part de Williams, qui a déclaré qu’il « ne faisait pas vraiment de politique ». (Il a cependant concédé qu’il ne voterait jamais « d’extrême droite ».)

« Je préfère rester à l’écart », a-t-il déclaré, se qualifiant davantage d’« humanitaire » que d’« activiste ».

« Je vais voter comme je vais voter. Je me soucie de mon peuple et du pays, mais je sens qu’il y a beaucoup de travail à faire, et je suis vraiment intéressé par l’action », a-t-il ajouté.

Williams est le fondateur de deux organisations à but non lucratif fondées sur l’équité : Jaune fournit une technologie éducative aux jeunes marginalisés tout en Ambition noire finance et offre du mentorat aux entrepreneurs noirs et hispaniques avec pour mission de combler l’écart de richesse.

« Je ne suis pas un activiste, mais je crois en l’action », a déclaré Williams.

Malgré ses commentaires, le chanteur de « Get Lucky » a ouvertement soutenu l’ancien secrétaire d’État Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle de 2016 et est apparue à l’un de ses rassemblements aux côtés du sénateur du Vermont Bernie Sanders.

« La politique n’est pas mon domaine d’expertise », avait-il déclaré à l’époque. « Mais je suis un être humain. Je suis un être humain avec une famille, un être humain qui partage cette Terre avec d’autres êtres humains. Cette élection est tout simplement trop importante. Je ne pouvais pas rester sur la touche et me taire. »

Deux ans plus tard, en 2018, Williams a envoyé au président Trump une lettre de cessation et d’abstention pour avoir diffusé sa chanson « Happy » lors d’un événement politique quelques heures après une fusillade de masse dans une synagogue de Pittsburgh. Dans la lettre, l’avocat de Williams a déclaré qu’il n’y avait « rien de « joyeux » dans la tragédie infligée à notre pays samedi et qu’aucune autorisation n’avait été accordée pour que vous utilisiez cette chanson à cette fin ».

Mais que Williams soutienne publiquement un candidat ou non, le tournage de son biopic animé en Lego est terminé. « Pièce par pièce » a-t-il déclaré au Hollywood Reporter, et la sortie du film est prévue pour le 11 octobre.