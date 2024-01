Pharrell Williams en tête d’affiche de la journée d’ouverture de la Fashion Week de Paris

Pharrell Williams a amené l’Ouest américain à Paris mardi en présentant une collection pleine de chapeaux de cowboy et de strass pour son dernier défilé en tant que directeur créatif chez Louis Vuitton.

Williams, connu pour ses singles à succès tels que “Happy” et son chant sur “Get Lucky” de Daft Punk, a rejoint la marque française l’année dernière, signe d’une pollinisation croisée de plus en plus lucrative entre la mode, la musique et la célébrité.

Il a fait la une du premier jour de la Fashion Week de Paris, avec une collection pleine de jeans, de pompons, de ponchos d’inspiration amérindienne, de broderies florales de perles et de paillettes, et suffisamment de variétés de bottes de cowboy et de chapeaux pour remplir un festival de musique country.

Les notes du défilé le décrivaient comme « une exploration des origines du vêtement de travail à travers le savoir-faire de Louis Vuitton ».

Le spectacle s’est déroulé dans un grand hangar à côté du musée d’art de la Fondation Louis Vuitton, dans l’ouest de Paris, et a attiré des stars, notamment les acteurs Bradley Cooper et Omar Sy, ainsi que les rappeurs Playboi Carti et Pusha T.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Il s’agit d’un autre coup publicitaire extrêmement coûteux pour la marque de luxe, qui est devenue la première à atteindre 20 milliards d’euros (21,8 milliards de dollars) de chiffre d’affaires l’année dernière.

Les autorités locales ont critiqué les intrusions de la marque dans la vie quotidienne parisienne, en particulier après que Williams ait repris tout le pont du Pont Neuf pour son premier défilé l’été dernier, coupant ainsi la circulation dans le centre historique de la ville.

Le secteur du luxe est devenu l’une des réussites les plus cruciales de l’économie européenne, malgré ses liens avec les inégalités sociales et les dommages environnementaux causés par l’industrie de la mode.

Publicité – Faites défiler pour continuer



La saison a débuté à Milan la semaine dernière et se poursuit à Paris avec les collections homme automne/hiver de marques telles que Dior, Hermes et Loewe.

D’autres marques se battent pour suivre le rythme, plusieurs designers de renom ayant récemment été expulsés dans la course acharnée aux profits.

Givenchy s’est séparé ce mois-ci de son patron, Matthew Williams. Son remplaçant n’a pas encore été annoncé.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Gucci, Chloé et Alexander McQueen ont tous vu de nouveaux directeurs créatifs l’année dernière.

Il y a peu de changements majeurs dans la programmation de cette semaine, même si Balmain revient aux défilés masculins pour la première fois depuis plusieurs années.

Quarante-deux marques organisent des défilés pendant la semaine de la mode masculine et 32 ​​autres organisent des présentations de leurs nouvelles collections.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Le rythme est implacable. Après l’homme, vient la semaine de la haute couture à Paris pour les tenues les plus luxueuses et sur mesure.

Après avoir passé par Milan, la caravane de la mode décampe après Paris pour Miami, Copenhague, New York et Londres, puis revient à Milan et Paris pour les défilés femme en février.

euh/js

Publicité – Faites défiler pour continuer



Les défilés étaient à peine terminés à Milan, mais le public de la mode s’était déjà déplacé vers Paris mardi, Pharrell Williams faisant allusion au thème cowboy pour son défilé d’ouverture de Louis Vuitton.

Le secteur du luxe est devenu l’une des réussites les plus cruciales de l’économie européenne, malgré ses liens avec les inégalités sociales et les vastes dégâts environnementaux causés par l’industrie de la mode.

La saison a débuté à Milan la semaine dernière et se poursuit à Paris avec les collections homme automne/hiver de marques telles que Dior, Hermes et Loewe.

La star du hip-hop Williams, connue pour ses singles à succès tels que “Happy” et “Get Lucky”, a pris la direction créative de Louis Vuitton l’année dernière, signe d’une pollinisation croisée de plus en plus lucrative entre la mode, la musique et le sport. (Le basketteur LeBron James est son dernier ambassadeur de la marque.)

Il présente mardi soir son deuxième spectacle parmi les manèges forains du Jardin d’Acclimatation, à deux pas du musée d’art de la Fondation Louis Vuitton, dont la construction est estimée à 800 millions d’euros (870 millions d’euros).

Le style des invitations – remplies d’harmonica pour chaque invité – et les récentes observations de Williams avec un chapeau de cowboy suggèrent que sa nouvelle collection aura pour thème l’Ouest américain.

Les autorités locales ont critiqué les intrusions de la marque dans la vie quotidienne parisienne, en particulier après que Williams ait repris tout le pont du Pont Neuf pour son premier défilé l’été dernier, coupant ainsi la circulation dans le centre historique de la ville.

Mais en tant que première marque à atteindre 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires l’année dernière, elle dispose d’une grande puissance de feu.

D’autres marques se battent pour suivre le rythme, plusieurs designers de renom ayant récemment été expulsés dans la course acharnée aux profits.

Givenchy s’est séparé ce mois-ci de son patron, Matthew Williams. Son remplaçant n’a pas encore été annoncé.

Gucci, Chloé et Alexander McQueen ont tous vu de nouveaux directeurs créatifs l’année dernière.

Il y a peu de changements majeurs dans la programmation de cette semaine, même si Balmain revient aux défilés masculins pour la première fois depuis plusieurs années.

Il y a 42 marques qui organisent des défilés pendant la semaine de la mode masculine et 32 ​​autres qui organisent des présentations de leurs nouvelles collections.

Le rythme est implacable. Après l’homme, vient la semaine de la haute couture pour les tenues les plus luxueuses et sur mesure.

Après avoir passé par Milan, la caravane de la mode décampe ensuite vers Miami, Copenhague, New York, Londres, puis revient à Milan et Paris pour les défilés femme en février.

euh/gil

…