Pharrell Williams en tête d’affiche de la Fashion Week de Paris

PARIS – La saison de la mode démarre le 16 janvier avec la semaine de la mode masculine à Paris, avec le musicien devenu designer Pharrell Williams en tête d’affiche d’un secteur de plus en plus dominé par les célébrités.

Les tendances évoluent à une vitesse fulgurante à l’ère de TikTok, mais les marques espèrent que certains concepts attireront autant d’attention que le « luxe tranquille » ou la « nostalgie des années 2000 » en 2023.

Louis Vuitton a misé sur la puissance brute des célébrités pour rester au top, devenant ainsi la première marque à atteindre 20 milliards d’euros (29,2 milliards de dollars singapouriens) de chiffre d’affaires en 2023 en accueillant Williams, 50 ans, en tant que nouveau directeur créatif.

La star américaine du hip-hop fait sa deuxième apparition à la Fashion Week de Paris après ses débuts l’été dernier, lorsqu’il avait investi le pont du Pont Neuf, l’a peint en or et l’a rempli de stars, dont le rappeur américain Jay-Z, qui s’est produit après la montrer.

De tels événements, qui inonderont les réseaux sociaux d’images de marque, sont à bien des égards plus importants que les vêtements des marques haut de gamme.

Cette fois, son défilé aura lieu parmi les manèges forains du Jardin d’Acclimatation, à l’ouest de Paris, avec probablement la participation du dernier ambassadeur célèbre de la marque, la star du basket américain LeBron James.

D’autres marques se battent pour suivre le rythme, plusieurs designers de renom ayant récemment été expulsés dans la course acharnée aux profits.

Givenchy s’est séparé du patron de la mode masculine Matthew Williams en janvier – son remplaçant n’a pas encore été annoncé. Gucci, Chloé et Alexander McQueen ont de nouveaux directeurs créatifs en 2023.

Il y a peu de changements majeurs dans la programmation de cette semaine, même si la maison de couture française Balmain revient aux défilés de mode masculine pour la première fois depuis plusieurs années.

Certaines maisons ont choisi de rester en dehors du calendrier officiel, notamment Saint Laurent, Jacquemus et Céline. Jacquemus présente son défilé en Provence le 29 janvier.

Mais 42 marques organiseront des défilés pendant la semaine de la mode masculine, et 32 ​​autres organiseront des présentations de leurs nouvelles collections.

Le rythme est implacable. Après l’homme, vient la semaine de la haute couture pour les tenues les plus luxueuses et sur mesure.

Après avoir passé par Milan, la caravane de la mode décampe ensuite vers Miami, Copenhague, New York et Londres, puis revient à Milan et Paris pour les défilés femme en février.

La capitale française “reste le fief de la mode”, estime Pierre Groppo, expert mode de Vanity Fair, avec de grands noms comme Chanel, Dior et Hermès qui dominent toujours les tendances mondiales, ainsi que la présence de marques (un peu) plus abordables mais de qualité. comme AMI et Officine Générale.

Les grandes marques ont réussi à aller au-delà des simples fabricants de vêtements, a-t-il ajouté. Leurs spectacles sont des « transmetteurs de messages culturels… ce sont des diffuseurs de divertissement » à la croisée de la mode, de la musique et de la célébrité. AFP