Pharrell Williams donne le coup d’envoi de la Fashion Week masculine de Paris avec une ligne automne/hiver inspirée du « Wild, Wild West »

Après des débuts printemps/été animés et étoilés qui ont eu lieu sur le Pont Neuf en France en juin dernier, Pharrell Williams est revenu pour ouvrir la Fashion Week homme automne/hiver 2024 de Paris avec les prochaines offres de Louis Vuitton.

Cet automne, la mode masculine de la marque de luxe se dirige vers l’ouest.

Du design du défilé parsemé de cactus aux modes qui en découlent, en passant par la musique et même certains modèles, le «Agenda Yee-Haw» était bien vivant sur la piste de Williams. À travers des franges, des lassos brodés artisanalement, des chapeaux à larges bords et de nombreux jeans, la prochaine ligne de vêtements pour hommes de Louis Vuitton cherche à élever respectueusement la culture amérindienne tout en célébrant l’héritage du cowboy noir.

“Quand vous voyez des cow-boys représentés, vous ne voyez que quelques versions”, a déclaré Williams aux journalistes après le spectacle. Vêtements pour femmes au quotidien. « On ne voit jamais vraiment à quoi ressemblaient certains des cowboys originaux. Ils nous ressemblaient. Ils me ressemblaient. Ils avaient l’air noirs. Ils avaient l’air d’Amérindiens.

Par coïncidence, Williams a prononcé ces mots un jour après que le Colorado ait célébré son anniversaire annuel. Bill Pickett Rodéo, qui rend simultanément hommage au regretté cowboy noir Bill Pickett et à Martin Luther King Jr.. Nous sommes également au milieu d’un moment culturel fortement axé sur les débuts de l’Ouest américain, avec notamment le succès de « Yellowstone », « Killers of the Flower Moon », « The Harder They Fall » et « Bass Reeves » de CBS, qui ont présenté deux cowboys, un noir et un amérindien, au lexique culturel. La dernière collection de Williams fait également ses débuts après que des légions de fans de Beyoncé ont passé de façon mémorable l’été et le début de l’automne à défiler avec des chapeaux de cowboy argentés, imitant le style « Renaissance » de la mégastar.

Certains critiques sont divisés sur la question de savoir si le défilé de Williams se rapproche du territoire problématique rencontré par des marques comme Dior, qui a essuyé des tirs pour une campagne publicitaire 2019 pour son parfum « Sauvage » mettant en vedette une danseuse autochtone. D’autres ont même remis en question si certains looks de la collection auraient pu « s’éloigner dangereusement du territoire de Ralph Lauren ». Cependant, la nuance ici concerne le Pharrell Williams dans tout cela – et peut-être la légitimité des revendications des Noirs américains sur l’Occident.

Williams est originaire de Virginie, un État et une région profondément liés à son héritage amérindien. Il a également eu recours à des artisans autochtones, à des musiciens autochtones et à des modèles autochtones. La représentation ne soutient pas de stéréotypes négatifs mais célèbre plutôt les peuples autochtones et noirs dont l’esthétique est souvent dérivée.

Selon Vogue, Louis Vuitton a confirmé que des artistes des tribus Dakota et Lakota avaient participé aux accessoires, y compris les scènes brodées de western sur une poignée de sacs « Speedy » emblématiques de la marque. La musique d’ouverture et de clôture a été co-composée par Williams et Lakota « Hokie » Clairmont et interprétée par le groupe. Voix autochtones de la résistance, qui, avec les mannequins, a rejoint Williams à la fin pour s’incliner. Le musicien Lakota Gunner Jules figurait également parmi les modèles, tout comme le rappeur Pusha T.

Parmi les autres visages notables aperçus dans le public figuraient Venus Williams, Chanel Iman et Davon Godchaux, Slim Thug, LaKeith Stanfield, Omar Sy, Quavo, Lil Yachty, Swae Lee, Dev Hynes, ASAP Ferg, ASAP Nast, Rauw Alejandro et bien d’autres.

Dans l’ensemble, la collection n’est pas nécessairement une réinvention des vêtements occidentaux – en plus des chapeaux de cowboy, des fers à cheval et des cravates bolo, il y avait même des jambières en cuir – la collection réaffirme plutôt qui est « autorisé » à les porter. Cependant, quelques-unes des innovations de Williams comprenaient le « Damoflage » pixelisé de sa première collection, maintenant réinventé sous le nom de « Cowmooflage » et imprimé sur des chapeaux de camionneur, des malles et des sacs. Williams a également lancé sa collaboration très attendue entre Louis Vuitton et Timberland ; les bottes classiques de 6 pouces imprimées partout avec le logo monogramme marron et doré de Louis Vuitton ont été portées sur le podium par un mannequin.

“Raconter votre histoire et raconter celle de votre peuple du mieux que vous pouvez, et le faire avec franchise et avec amour, c’est un sentiment écrasant de réussir, et c’était comme si nous l’avions fait”, a ajouté Williams en parlant aux journalistes de son deuxième. collection complète en tant que responsable de la mode masculine de Louis Vuitton. « Comme si le sentiment dans la pièce ressemblait à beaucoup d’amour. Et c’était l’objectif, et je remercie Dieu que nous ayons eu la chance de le faire.

Louis Vuitton Paris Fashion Week – Mode Homme Automne/Hiver 2024-2025 Venus Williams participe au spectacle Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la Fashion week de Paris le 16 janvier 2024 à Paris, France. (Photo de Victor Boyko/Getty Images pour Louis Vuitton) Louis Vuitton Paris Fashion Week – Mode Homme Automne/Hiver 2024-2025 Lakeith Stanfield participe au spectacle Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 16 janvier 2024 à Paris, France. (Photo de Victor Boyko/Getty Images pour Louis Vuitton) Louis Vuitton Paris Fashion Week – Mode Homme Automne/Hiver 2024-2025 Michael Ward participe au spectacle Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 16 janvier 2024 à Paris, France. (Photo de Pascal Le Segretain/Getty Images pour Louis Vuitton)