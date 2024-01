Pharrell Williams canalise son cowboy intérieur pour Louis Vuitton à la Fashion Week de Paris

PARIS, FRANCE – 16 JANVIER : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – Pour un usage non éditorial, veuillez demander l’approbation de … [+] Fashion House) Pharrell Williams marche sur la piste lors du spectacle Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 16 janvier 2024 à Paris, France. (Photo de Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images) Corbis via Getty Images

Portant l’un des t-shirts “Human Made” de Nigo sur une paire de jeans élégamment évasés à mollet et un fin haut blanc coupé sur mesure inspiré du Stetson classique des années 1930 du héros de cinéma Gene Autry, Pharrell Williams, l’inattaquable maître du rock de mode, a plongé dans son sac de divertissement sans fond et a organisé un défilé éclatant et hilarant pour la sortie homme de Vuitton automne/hiver 2024-5, événement phare de la Fashion week de Paris le 16 janvier. siège de Vuitton, Williams sait créer la surprise. C’était un projet énorme, et il était aussi intrépide que nous connaissons l’élégante Williams.

Photographié ci-dessus et ci-dessous en train de saluer son défilé habituel, soutenu par certains de ses modèles, l’homme a empilé ses looks tirés de l’Ouest américain et les a lancés avec exubérance dans les airs – des ouvriers de ranch, des routards de plate-forme pétrolière en tenue haute visibilité, des franges autochtones. Des manteaux américains et même une valise classique en cuir de bœuf côté fourrure vers l’extérieur. En d’autres termes : ce n’était pas la vision stérile et sage de Ralph Lauren de l’Ouest américain. C’était l’Occident avec quelques bords durs comme le roc.

Comme d’habitude lors des fashion week parisiennes, les looks du tapis rouge étaient peaufinés au maximum. Sur la photo ci-dessous, Bradley Cooper, habitant au premier rang, qui exerce en fait sa superbe maîtrise du français lors de la promotion de ses films dans le pays, a donné aux paparazzi une classe de maître dans le cool-man-in d’Yves St. Laurent, sur mesure mais extravagant, des années 70. -le look disco avec son pantalon évasé surmonté d’un Chesterfield à double boutonnage. Le tout en bleu marine foncé réglementaire. Prêt pour son verre d’homme des années 70 au George V avec le spécialiste parisien des chemises blanches déboutonnées des hommes des années 70, Bernard-Henri Lévy.

PARIS, FRANCE – 16 JANVIER : Bradley Cooper participe au spectacle Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 16 janvier 2024 à Paris, France.

S’inspirant du thème super généreux des jambes évasées des années 70, le beau style-man Bill Kaulitz (du groupe allemand élégant Tokio Hotel) a entretenu le feu au bord de la rue contre le temps détrempé et froid de Paris dans une paire de pantalons bellbottoms aux jolis motifs avec un faux- motif rocker d’horreur entrecroisé avec une bordure en corde noire robuste. Fais un joli ensemble de rideaux de scène avec ces culottes, mec ! Pour la scène d’un club de danse gothique. Poursuivant tout le trope des années 70, Kaulitz – dont le frère jumeau et camarade de groupe Tom est l’actuel M. Heidi Klum – a surmonté le pantalon avec une fausse fourrure de proxénète de l’ère Superfly. Dans l’ensemble, Kaulitz apporte à Paris une juste imitation de Jimmy Page du début, vers 1978. Quand tout allait bien. Même si Jimmy Page aurait sans doute aussi eu un « homme-parapluie » inquiet à ses côtés à Londres en 1978, l’homme-parapluie inquiet que Kaulitz a en ville ne peut rien faire pour que l’ourlet super généreux des leggings de son protégé traîne dans la boue des gouttières parisiennes. Kaulitz s’en soucie-t-il ? Non, pas du tout. Telle est la définition de la fabulosité rock.

PARIS, FRANCE – 17 JANVIER : Bill Kaulitz, du groupe de musique Tokio Hotel, porte des lunettes de soleil marron Manteau long surdimensionné en fausse fourrure, chemise brillante en satin orange, jean/pantalon en denim déchiré noir et orange, à l'extérieur d'Egonlab, pendant la collection Menswear automne/hiver 2024/2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 17 janvier 2024 à Paris, France.

Pour expliquer notamment ce look streetside, les garçons Kaulitz sont nés et ont grandi à Magdebourg, dans l’ex-Allemagne de l’Est, qui est à l’origine de leurs incursions musicales et stylistiques. C’est pourquoi le choix de faire un beau fétichisme des années 70 est si logique. Parce que : dans les années 1970 actuelles, pas une âme à Magdebourg, ni dans aucune autre ville d’Allemagne de l’Est, à l’exception de Berlin, n’a réellement connu les années 1970 – leur régime était assez strict de propagande communiste de « Jeunesse allemande libre », d’exploitation minière à ciel ouvert pour le brun ( lignite), du charbon, des pénuries alimentaires et, lorsque vous êtes rentré chez vous avec les trois oignons pourris que le Konsum avait laissés, un coup à la porte de votre sympathique homme de la Stasi régional qui passait pour la traque idéologique de routine.

PARIS, FRANCE – 17 JANVIER : Bill Kaulitz participe au spectacle LGN Louis Gabriel Nouchi Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 17 janvier 2024 à Paris, France.

Un jour plus tard, le 17 janvier, Kaulitz a exercé son excellente collection de manteaux de voyage avec une itération des derniers jours d’une sorte d’officier du renseignement intergalactique dans un grand numéro noir traînant au sol qui aurait fait la fierté de Keanu Reeves dans les premiers jours sombres. de Matrice-atterrir.