Pharrell Williams allie mode et musique lors de son premier défilé à Paris

Paris est devenu un terrain de jeu pour Pharrell Williams et ses amis célèbres lors de son premier défilé pour Louis Vuitton, réduisant la distance entre la mode, la musique et la publicité qui rapporte de l’argent.

Williams est le premier musicien à être chargé de concevoir des vêtements pour une grande marque de luxe avec un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros (22 milliards de dollars) l’année dernière.

Il a travaillé avec des maisons de couture dans le passé, mais les patrons de Louis Vuitton étaient clairement également intéressés par la liste d’invités qu’il pourrait constituer. Et il n’a pas déçu mardi soir avec Beyonce, Rihanna, LeBron James, Lewis Hamilton et bien d’autres au premier rang.

« Nous essayons de parler à différents clients », a déclaré à l’AFP le patron de Louis Vuitton, Pietro Beccari, juste avant le début.

« Avec les échos médiatiques de ce soir, des gens qui n’ont jamais entendu parler de Vuitton… peut-être qu’ils pousseront la porte d’un de ces magasins et viendront voir. »

Les grands spectacles extravagants n’ont rien de nouveau – les marques ont dépensé des millions pour des décors somptueux et des invités célèbres remontant aux années 1990 et au-delà.

Le premier défilé Louis Vuitton de Pharrell Williams au Pont Neuf à Paris le 20 juin 2023. © Ludovic Marin, AFP

Mais Williams est monté d’un cran, composant une nouvelle chanson uptempo, « JOY (Unspeakable) » interprétée par une chorale gospel complète, et terminant la soirée avec un concert de Jay-Z au cours duquel il a également chanté, le tout dans les environs hautement instagrammables de le Pont Neuf sur la Seine.

« C’est un moment assez monumental. On peut rarement prédire les grands moments de la mode, mais quand on a la combinaison d’une force culturelle comme Pharrell et d’une marque culturelle comme Louis Vuitton, on sait que quelque chose d’intéressant va se passer », a déclaré à l’AFP Imran Amed, fondateur du site d’information Business of Fashion.

« Un vent nouveau »

Essayer de savoir ce que les gens pensaient réellement des vêtements est délicat.

Les sites de mode, fortement dépendants de la publicité des marques, remettent rarement en cause les choix de design.

Mais Williams a largement joué la sécurité, s’appuyant fortement sur le motif à carreaux Damier classique de LV, tout en le mettant dans de nouvelles couleurs primaires audacieuses.

Il y avait beaucoup de looks pixélisés et des vibrations de camouflage que Williams a surnommées « damoflage ».

« En revisitant les accessoires et la maroquinerie qui ont fait le succès de LV, Pharrell Williams démontre qu’il comprend l’enjeu et les codes de cette maison emblématique », a déclaré à l’AFP Pierre Alexandre M’Pele, rédacteur en chef de GQ France.

Certaines choses semblaient fraîches. Si la mixité est devenue courante dans la mode, elle reste rare dans les grandes maisons qui ont des directeurs artistiques distincts pour l’homme et la femme.

Le premier spectacle de Williams était le billet le plus chaud de la saison. © Julien De Rosa, AFP

« En défilant les femmes pour sa première collection, Pharrell Williams fait souffler un vent nouveau chez Louis Vuitton où jusqu’alors, les modèles masculins et féminins étaient séparés », a déclaré M’Pele.

Il y a eu quelques grognements silencieux parmi les fashionistas qu’un designer plus dévoué n’ait pas reçu le poste le plus élevé.

Mais Beccari était clair qu’il avait besoin de « quelqu’un qui avait quelque chose en plus » pour la maison pour compléter le directeur de la mode féminine Nicolas Ghesquière – un « couturier traditionnel ».

« C’est un mélange parfait pour une marque qui est présente dans 72 pays avec 450 magasins et qui non seulement vend des produits, mais raconte de belles histoires », a-t-il déclaré.

Pharrell n’a étudié ni la musique ni la mode, mais avec 13 Grammys et une nomination aux Oscars, « tout ce qu’il touche se transforme en or », a déclaré Beccari.

Williams semble prendre le travail au sérieux, ayant déménagé sa famille à Paris et installé un studio de musique au siège de Louis Vuitton pour équilibrer ses professions.

« Son prochain album a été composé à 90% à Paris devant sa fenêtre, face à La Samaritaine », a déclaré Beccari.

(AFP)