Pharrell suggère que Frank Ocean « prépare » de la nouvelle musique

Pharrell Williams dit que Frank Ocean pourrait être en studio pour faire de la nouvelle musique au moment où nous parlons parce qu’il apprécie le processus.

Parler à Zane Lowe d’Apple à propos de son nouveau documentaire LEGO Pièce par pièce, la conversation s’est déplacée vers ce que fait Frank et la possibilité qu’il fasse de la nouvelle musique.

« Vous savez qu’il cuisine », a déclaré Pharrell. « Frank reste dans la cuisine. Et c’est probablement la raison pour laquelle il ne sert pas autant. Il apprécie vraiment le processus culinaire.

Ailleurs dans la conversation, Pharrell a expliqué comment « Happy » – l’une des chansons les plus populaires des années 2010 – venait d’un lieu de sarcasme.

Pharrell a détaillé l’histoire de la façon dont il avait besoin d’une chanson pour composer une scène particulière dans Moi, méprisable 2 et j’avais parcouru idée après idée, mais elles ont toutes été rejetées.

« C’était neuf chansons que vous essayiez d’accomplir pour ce film et tout ce que vous entendiez c’était » Non, non non non non non non non non non non « , a-t-il expliqué. « Et puis c’est seulement jusqu’à ce que vous soyez à court d’idées et que vous vous posiez une question rhétorique et que vous reveniez avec une réponse sarcastique – et c’est ce qu’était ‘Happy’. »

Lorsque Lowe a demandé à Pharrell quelle était la question qu’il s’était posée, il a répondu : « Comment faites-vous une chanson si joyeuse que rien ne puisse les abattre ? Et j’y ai répondu sarcastiquement et j’y ai mis de la musique et ce sarcasme est devenu la chanson – et cela m’a brisé. Tout ce que je pensais être censé être ne s’est pas produit.

Le succès de la chanson qui en a résulté a fait prendre conscience à Pharrell de son insignifiance dans l’univers. « C’est tellement fou pour nous de penser en tant qu’individus, tout vient de nous », a-t-il déclaré. « Vos idées, tout ce que vous obtenez, proviennent d’une bibliothèque d’existence. Rien n’est nouveau sous le soleil. »

Pharrell a révélé dans une récente interview avec Complex que ce qui l’a inspiré ces derniers temps était celui de Future. Mixtape Pluton. « Aye Say Gang », a déclaré Pharrell lorsqu’on l’a interrogé sur le projet. «J’aime ‘Ski’ et j’aime ‘Plutoski’.’ [Future] c’est juste qu’il est « autre ». C’est tout simplement génial.

Pharrell a également expliqué à quel point le rôle de la musique a été important dans sa carrière alors qu’il s’est aventuré bien au-delà du simple statut d’artiste au fil des décennies. « La musique est le passe-partout qui ouvre toutes les portes », a-t-il révélé. «Quand Nigo et moi avons fait le [Millionaire] lunettes de soleil il y a 20 ans pour [Louis] Vuitton, c’est arrivé parce que Marc Jacobs connaissait ma musique. J’ai rencontré Nigo à cause de ma musique. J’ai pu m’offrir des bijoux Jacobs et aller créer des bijoux avec Jacob grâce à ma musique.

