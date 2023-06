Pharrell dit que Kanye West est le seul don de Louis Vuitton

Pharrell corrige Swizz Beats lorsqu’il est appelé le don Louis Vuitton et dit qu’il n’y a qu’un seul don Louis Vuitton et c’est Kanye West.

Cette semaine a été une grosse semaine pour Pharrell qui a lancé sa première collection en tant que designer pour Louis Vuitton. Le producteur superstar suit les traces de feu Virgil Abloh. Le spectacle s’est déroulé sans aucun problème et Pharrell a été félicité de chronologie en chronologie. Peu de temps après le spectacle, une vidéo a fait surface de Swizz Beats appelant Pharrel le « Louis Vuitton Don » auquel le créateur l’a corrigé. Il s’est assuré de donner à Kanye West le mérite d’être le seul donateur de LV.

« Mesdames et messieurs, voici mon frère, Pharrell », a déclaré Swizz Beatz debout avec Pharrell dans la vidéo après son premier spectacle. « Le don. Le don Louis Vuitton. Pharrell l’interrompit. « Nah nah nah nah », a-t-il dit. « Élève roi, je suis étudiant. Louis Vuitton Don est le seul, grand Kanye West. Période. C’est le Louis Vuitton Don. Je suis l’élève roi, je suis toujours l’étudiant.

Le producteur et créateur de mode toujours humble est allé plus loin en donnant du crédit au regretté Virgil Abloh qui est décédé alors qu’il occupait actuellement le poste que Pharrell occupe.

« Je suis électrisé de gratitude », a-t-il déclaré. « Ma nomination à ce poste est un hommage à notre frère Virgile. Dieu est le plus grand. »

Kanye a parlé publiquement de la rupture et de la jalousie qu’il a ressenties lorsque Virgil a obtenu le poste chez Louis Vuitton. De plus, il est bon de voir Pharrell donner du crédit et ne pas le laisser devenir la source de problèmes tout en remerciant ceux qui l’ont précédé. D’un point de vue esthétique, le partenariat entre Pharrell et Louis Vuitton est bien parti.