Pharrell affirme que Frank Ocean travaille sur un nouvel album

Une nouvelle musique de Frank Ocean pourrait être en préparation selon Pharrell.

Dans une récente interview avec Zane Lowe d’Apple Music, Skateboard P a brièvement évoqué le processus de création musicale d’Ocean et a confirmé que le blond l’artiste « cuisine ». Lowe a répondu avec enthousiasme et a déclaré que même s’il ne s’attend pas à un nouvel album de Frank Ocean, il est rassurant de savoir que l’artiste travaille toujours sur de la nouvelle musique. « Frank reste dans la cuisine », a expliqué Pharrell. « Et c’est probablement la raison pour laquelle il ne sert pas autant. Il apprécie vraiment le processus culinaire.

En 2023, Ocean a été assez actif en teasant des extraits de musique inédits sur son Instagram mais rien n’a été annoncé pour l’instant. Il y avait aussi une rumeur d’un morceau collaboratif avec Rosalía après la fuite de la prétendue chanson en ligne, mais elle n’a jamais été reconnue par aucun des deux artistes. Ocean a également déclaré au public de Coachella 2023 qu’il n’avait pas l’intention de sortir un nouvel album à l’époque, mais a essentiellement précisé qu’il faisait de la nouvelle musique.

Regardez l’interview complète ci-dessus.