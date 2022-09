Pharoah Sanders, saxophoniste influent vénéré dans le monde du jazz, mort à 81 ans

Pharoah Sanders, l’influent saxophoniste ténor vénéré dans le monde du jazz pour la spiritualité de son travail, est décédé, a annoncé sa maison de disques. Il avait 81 ans.

Sanders, également connu pour son travail approfondi aux côtés de John Coltrane dans les années 1960, est décédé à Los Angeles tôt samedi, a déclaré le message sur Twitter de Luaka Bop, le label qui a sorti son album de 2021, Promesses. Il n’a pas précisé de cause. Un message téléphonique à Luaka Bop à New York n’a pas été immédiatement renvoyé.

“Nous sommes dévastés d’apprendre que Pharoah Sanders est décédé. Il est décédé paisiblement entouré de sa famille et de ses amis aimants à Los Angeles plus tôt ce matin. Toujours et pour toujours le plus bel être humain, puisse-t-il reposer en paix”, a déclaré le message du label sur Twitter, accompagné d’un emoji cœur.

L’œuvre la plus connue du saxophoniste est son œuvre en deux parties Le créateur a un plan directeurdu Karma album sorti en 1969. La piste combinée dure près de 33 minutes.

Né Farrell Sanders à Little Rock, Ark., en 1940, Sanders a commencé à jouer du jazz à Oakland, en Californie. Il a déménagé à New York en 1961, où quelques années plus tard, il a rejoint le groupe de Coltrane et a commencé lentement à établir sa carrière solo.

REGARDER | L’œuvre la plus connue du pharaon Sanders, Le créateur a un plan directeur: