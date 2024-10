Pharmacies en attente de vaccins contre la COVID-19 ; les vaccins contre la grippe à haute dose diminuent

Un communiqué envoyé par courrier électronique de la province assure que toutes les pharmacies ayant passé des commandes devraient recevoir des fournitures de vaccin contre la COVID-19 d’ici la fin de la semaine. Brent Calver/Postmédias

Contenu de l’article Certaines pharmacies de Calgary attendent toujours de recevoir leur approvisionnement en vaccins contre la COVID-19, tandis que d’autres disent qu’elles manquent de stocks de vaccins contre la grippe à haute dose et ne savent pas quand elles recevront leur prochaine livraison. Dans les semaines précédant la campagne de vaccination d’automne, la province avait fixé au 15 octobre la date à laquelle les Albertains pourraient prendre rendez-vous pour leurs vaccins contre la COVID-19 et la grippe.

Publicité 2 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ABONNÉS Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Calgary Herald ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Calgary Herald ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Profitez des informations et des analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Des énigmes quotidiennes, dont les mots croisés du New York Times. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Profitez d’articles supplémentaires par mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. CET ARTICLE EST GRATUIT À LIRE, INSCRIVEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER. Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte

Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation dans les commentaires

Profitez d’articles supplémentaires par mois

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés Connectez-vous ou créez un compte ou

Contenu de l’article Cependant, les retards dans la distribution signifient que même si les Albertains peuvent réserver leur vaccin contre la grippe, certains devront peut-être attendre la fin de cette semaine pour prendre rendez-vous pour leur vaccination contre la COVID-19 dans la pharmacie la plus proche. « Quelques (distributeurs de vaccins), ou un en particulier, ont eu un petit problème », a déclaré Adriana LaGrange, ministre de la Santé de la province. a expliqué lors d’une conférence de presse mardi. « Mais je suis assuré qu’ils distribuent les vaccins aux pharmacies et aux cliniques et que tout le monde sera entièrement approvisionné d’ici la fin de la semaine. » Matthew Giroux, directeur de la pharmacie Cambrian Pharmacy, a déclaré que sa pharmacie recevrait son approvisionnement en vaccins d’ici vendredi après-midi. « Ils ont juste dit que (les vaccins) arrivaient en retard dans la province », a-t-il déclaré à propos de la communication de la province expliquant pourquoi les vaccins sont retardés. Presque toutes les autres personnes qui se sont rendues à la pharmacie pour se faire vacciner contre la grippe ont demandé quand le vaccin contre la COVID-19 serait disponible, a-t-il ajouté. Recommandé par l’éditorial Les médecins et les infirmières pourraient être exclus de la campagne de vaccination contre la COVID et la grippe en Alberta Si les médecins de famille ne peuvent pas administrer les vaccins contre la COVID-19 et la grippe, cela pourrait nuire à l’accès des enfants, selon un expert

Tour d’horizon des nouvelles de midi Votre tour d’horizon du déjeuner en semaine de liens sélectionnés, de faits saillants de l’actualité, d’analyses et de fonctionnalités. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue est en route. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier indésirable. Le prochain numéro de Noon News Roundup sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Publicité 3 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article David Brewerton, directeur de la pharmacie Lukas Pharmacy, a déclaré que les gens posaient des questions sur les vaccins contre le COVID-19 chaque jour depuis « des semaines et des semaines ». Sa pharmacie, a-t-il déclaré, devrait recevoir leur envoi demain et pourra distribuer des vaccins une fois qu’elle aura reçu son approvisionnement. La pharmacie Rideau, située près du centre-ville de Calgary, a reçu mercredi sa livraison de vaccins contre la COVID-19, selon la pharmacienne locale Emily Nowlan. Cependant, l’envoi ne contient que des fournitures de vaccins Spikevax de Moderna. Nowlan a déclaré qu’elle ne savait pas quand ils recevraient un approvisionnement en vaccins Pfizer. Le public suscite beaucoup d’intérêt pour les vaccins, a-t-elle déclaré, et les gens s’interrogent chaque jour sur leur disponibilité. « Dans les semaines qui précèdent, les gens demandent toujours quand ils sont disponibles », a-t-elle déclaré. Chris Chow, directeur de la pharmacie de Richmond Square Pharmacy, a confirmé que son équipe dispose de vaccins contre la grippe et contre le COVID-19, ce dernier étant arrivé le 12 octobre. Rien que mardi, son équipe a vacciné près de 50 personnes contre le COVID-19, a-t-il déclaré. Mercredi, seules 1 071 personnes avaient été vaccinées contre le COVID-19, selon le tableau de bord des virus respiratoires de la province.

Publicité 4 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Selon une déclaration envoyée par courrier électronique par Alberta Health, la province a engagé quatre distributeurs complets de pharmacies pour expédier les vaccins, dont l’un a connu un retard. « Cependant, ils s’engagent à fournir des vaccins aux pharmacies des communautés touchées d’ici le 18 octobre », indique le communiqué. « D’ici vendredi, toutes les pharmacies qui ont passé des commandes devraient les voir remplies. » Mercredi, 24,6 pour cent de la population de l’Alberta était immunisée contre la grippe, dont plus de la moitié est âgée de 65 ans et plus, selon le tableau de bord des virus respiratoires de la province. Un vaccin contre la grippe à haute dose est demandé Certains pharmaciens ont également déclaré que leurs stocks de vaccins contre la grippe à haute dose diminuaient également et qu’ils ne savaient pas quand ils pourraient recevoir leur prochaine livraison. Un porte-parole de l’Alberta Pharmacist’s Association a déclaré dans un courriel que les pharmacies qui s’approvisionnent auprès de McKesson, un fournisseur pharmaceutique, pourraient être touchées par une rupture d’approvisionnement. Don O’Connell, pharmacien à la pharmacie Mint Health + Drugs Blue Bottle, a déclaré que son équipe avait reçu mardi un avis du fournisseur indiquant que son inventaire était épuisé.

Publicité 5 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article L’avis, a-t-il déclaré, ne précisait pas quand le stock serait réapprovisionné et indiquait seulement que les doses seraient disponibles pour une nouvelle commande une fois le stock disponible. Si leurs stocks s’épuisent avant de pouvoir être réapprovisionnés, O’Connell a déclaré qu’ils devraient offrir les doses standard contre la grippe aux personnes âgées qui en font la demande. La grippe à forte dose a une puissance quatre fois supérieure à celle de la dose standard et offre une meilleure réponse immunitaire aux personnes âgées avec moins d’effets secondaires, a-t-il expliqué. En général, la demande de vaccins contre la grippe à haute dose a tendance à être élevée au cours des deux premières semaines suivant la vaccination, selon Randy Howden, propriétaire de la pharmacie et du centre de préparation Crowfoot and Sunridge Medicine Shoppe. « Les personnes âgées et les personnes à haut risque qui souhaitent vraiment se faire vacciner le veulent tôt », a-t-il déclaré. Il y a aussi les snowbirds, c’est-à-dire les Canadiens qui voyagent dans le sud pendant les mois les plus froids, qui souhaitent se faire vacciner avant de voyager et les résidences collectives pour personnes âgées qui souhaitent qu’un pharmacien puisse venir fournir les vaccins sur place. Brent Calver/Postmédias En raison de la forte demande, sa pharmacie a tendance à effectuer jusqu’à 70 pour cent de ses vaccinations contre la grippe à haute dose au cours des deux premières semaines de la saison de vaccination.

Publicité 6 Cette publicité n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Il y a souvent des problèmes associés à l’approvisionnement en vaccins contre la grippe à haute dose chaque année, a déclaré Howden, bien que les raisons puissent varier. « Il me semble qu’il y a toujours une contrainte quant à la quantité que vous pouvez commander chaque semaine », a-t-il déclaré. Alors que l’équipe essaie d’anticiper les retards et d’annuler à l’avance tous les rendez-vous pris, elle a quand même dû faire face à des clients mécontents et frustrés qui entrent et demandent à se faire vacciner. « Nous avons été criés à plusieurs reprises dans le passé », a déclaré Howden. « Ce n’est pas un sentiment formidable en tant que professionnel de la santé d’aborder une saison où vous voulez soutenir votre communauté, sachant qu’il y aura une bataille pour obtenir les fournitures dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de la communauté », a-t-il déclaré. .

Contenu de l’article