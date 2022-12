Pharmacies de Terre-Neuve offrant des tests gratuits d’ITS, malgré la pénurie continue de médecins

Le dépistage du VIH, de l’hépatite C et de la syphilis est offert dans certaines pharmacies de Terre-Neuve à partir de jeudi. Les tests font partie d’une étude de recherche visant à accroître l’éducation sur les MST et à encourager les gens à se faire tester. (Mark Quinn/CBC)

Outre les médicaments contre les maux de tête, les vaccins contre la grippe ou un sac de croustilles, les Terre-Neuviens peuvent désormais se rendre dans certaines pharmacies de l’île pour recevoir un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) gratuit et confidentiel.

Le dépistage du VIH, de l’hépatite C et de la syphilis est offert dans certaines pharmacies de Terre-Neuve à partir de jeudi. Les tests font partie d’une étude de recherche visant à accroître l’éducation sur les IST et à encourager les gens à se faire tester. Ils surviennent également au milieu d’une pénurie de médecins et d’une crise des soins de santé dans la province.

“Beaucoup de nos pharmacies sont également débordées de travail et de demande”, a déclaré Debbie Kelly, professeure à l’école de pharmacie de l’Université Memorial et chercheuse principale de l’étude.

“Je félicite vraiment les pharmaciens qui participent à cette étude car ils comprennent à quel point il s’agit d’un engagement énorme et ils se sont assurés qu’ils disposent des ressources nécessaires pour pouvoir participer.”

Kelly dit que des tests sont offerts dans trois pharmacies de l’ouest de Terre-Neuve, deux dans le centre de Terre-Neuve et six dans la région de l’est. Il n’y a actuellement aucun test offert au Labrador, mais Kelly dit qu’elle essaie de convaincre les pharmacies de les offrir bientôt.

Les tests sont offerts dans les pharmacies participantes pendant un an.

Remédier au manque d’options de test accessibles

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le Canada, Gerard Yetman, le directeur exécutif du AIDS Committee of NL, a déclaré que le dépistage des ITS n’était effectué que dans des situations d’urgence.

Yetman dit que plus de tests sont effectués à travers le Canada depuis peu, mais que le nombre de personnes testées est encore faible. Il dit que les gens ne peuvent pas recevoir de traitement pour une maladie sexuellement transmissible s’ils ne savent pas qu’ils en ont une.

“Je pense qu’il y a un grand nombre de personnes qui pourraient être porteuses du virus”, a déclaré Yetman, “mais qui n’ont pas été testées car elles n’ont probablement pas encore développé de symptômes graves”.

Debbie Kelly est professeure à l’école de pharmacie de l’Université Memorial et chercheuse principale de l’étude. Elle dit que le projet aidera les personnes qui n’ont pas de médecin de famille ou qui vivent dans des régions rurales à obtenir les tests dont elles ont besoin. (Mark Quinn/CBC)

Yetman et Kelly disent que, sans options de dépistage accessibles dans la province, davantage de personnes pourraient être diagnostiquées à des stades avancés d’infection ou pas du tout, ce qui pourrait causer de graves problèmes de santé.

Yetman dit que les tests à Terre-Neuve-et-Labrador sont particulièrement difficiles parce que la province n’a qu’une seule modalité de test, à savoir les tests sanguins. Ce n’est pas facilement disponible pour beaucoup dans la province, en particulier pour ceux qui n’ont pas de médecin de famille et ceux qui vivent dans les zones rurales, car beaucoup de gens doivent subir ces tests dans les salles d’urgence des hôpitaux.

“Nous avons un grand nombre de personnes qui n’ont pas accès à un médecin de famille”, a déclaré Yetman. “Donc, ce projet est très excitant… parce que nous pourrons en fait orienter nos clients vers ce que nous savons être un service sûr et sans jugement pour obtenir leurs tests.”

Cindy Maloney, pharmacienne à la pharmacie SRx à St. John’s, dit qu’il est important pour quiconque souhaite se faire tester de le faire facilement et dans un endroit où il se sent à l’aise.

“Nous pouvons immédiatement les connecter avec soin”, a déclaré Maloney. “Les gens peuvent avoir peur de se faire tester, mais il vaut mieux savoir si vous avez l’une de ces conditions car elles sont toutes traitables.”

La confidentialité des patients est une priorité absolue

En termes de déploiement, Kelly affirme que les tests sont relativement rapides et effectués dans une salle privée de la pharmacie. Elle dit que la vie privée des patients est importante et que c’est une priorité absolue pour elle de s’assurer que les gens se sentent en sécurité en entrant dans la pharmacie.

Selon les pharmacies, les tests seront offerts sans rendez-vous pendant les heures annoncées ou sur rendez-vous. Elle dit qu’après avoir contacté la pharmacie pour un test, les patients peuvent s’attendre à être amenés dans une salle de conseil privée pour rencontrer un pharmacien.

La porte sera fermée tout le temps et elle dit que les pharmaciens ne poseront pas de questions aux patients sur leurs comportements à risque.

Gerard Yetman est le directeur exécutif du AIDS Committee of NL. Il affirme que le dépistage des MST dans les pharmacies contribuera à diffuser l’éducation et la sensibilisation aux MST. (Mark Quinn/CBC)

“La pharmacie n’est pas seulement un endroit où nous pouvons obtenir des soins de santé, mais c’est aussi une plaque tournante dans nos communautés et les gens sont là pour de nombreuses raisons différentes”, a déclaré Kelly.

Maloney dit que ceux qui peuvent se sentir mal à l’aise de parler de test peuvent écrire qu’ils aimeraient se faire tester sur un morceau de papier, par exemple, et remettre la note à un pharmacien, qui la manipulera ensuite discrètement.

“Ce genre de sujet est un sujet très sensible pour les gens”, a déclaré Maloney. “Il y a beaucoup de stigmatisation liée au VIH, à l’hépatite C et à la syphilis, donc si nous pouvons tester les gens sans qu’ils aient à se soucier de ce genre de biais, je pense que ce serait une bonne chose.”

Les tests sont déployés dans le cadre de l’étude APPROACH, un projet de recherche visant à implanter des programmes de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) dans les pharmacies communautaires.

Dans l’étude pilote APPROACH, lancée en 2017, 123 tests rapides de dépistage du VIH ont été effectués sur une période de six mois dans deux pharmacies à Terre-Neuve-et-Labrador et en Alberta. Plus de 99% des participants à l’étude pilote ont déclaré que les tests devraient être proposés systématiquement dans les pharmacies, selon un communiqué de presse de l’Université Memorial.

Cindy Maloney est pharmacienne à la pharmacie SRx à St. John’s. Elle dit qu’il est important pour quiconque souhaite se faire tester pour une MST de le faire facilement et dans un endroit où il se sent à l’aise. (Mark Quinn/CBC)

Dans cette version de l’étude, des tests sont offerts dans les pharmacies participantes à Terre-Neuve-et-Labrador, en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

Grâce à ce projet, Yetman dit qu’il espère encourager des changements de politique et avoir des discussions avec le gouvernement provincial sur l’efficacité des tests en pharmacie.

“Notre rôle dans ce projet est d’éduquer les personnes avec lesquelles nous travaillons tous”, a déclaré Yetman. “Rendez l’éducation là-bas, la sensibilisation là-bas, à quel point il est important de se faire tester.”

