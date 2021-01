Le ministère indien des Affaires extérieures a exporté ses premiers lots de vaccins Covid-19 vers les pays partenaires du Bhoutan et des Maldives. Le premier jab que New Delhi expédie est celui d’AstraZeneca.

Anurag Srivastava, porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, a annoncé sur Twitter que le pays avait commencé à fournir des vaccins Covid-19 fabriqués localement aux pays voisins et partenaires, dont le Bhoutan et les Maldives, confirmant leur arrivée mercredi matin.

Le Bangladesh devrait recevoir deux millions de doses jeudi, avec 30 millions supplémentaires en commande, ce qui lui permettra de commencer à vacciner ses habitants. D’autres pays, dont le Brésil, le Myanmar, le Népal et Sri Lanka, ont demandé le soutien du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Le ministre des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a expliqué comment les doses seront délivrées aux pays en développement à revenu faible ou intermédiaire, l’Inde apportant un soutien au personnel médical à l’étranger pour s’assurer qu’il est formé pour déployer un programme de distribution de vaccins sans heurts.

La Pharmacie du Monde se chargera de surmonter le défi COVID.

Le gouvernement n’exporte actuellement que le vaccin AstraZeneca, produit par le Serum Institute of India, sous le nom de Covidshield. En tant que plus grand fabricant de vaccins au monde, l’Inde fournit actuellement environ la moitié des stocks mondiaux de vaccins, selon l’Indian Pharmaceutical Alliance.

L’Inde a autorisé l’utilisation de deux vaccins au niveau national, dont les vaccins AstraZeneca et Bharat Biotech. Le pays devrait approuver l’utilisation de deux autres vaccins dans les prochains mois. À ce titre, le gouvernement envisage d’élargir son programme d’exportation.

L’Inde a signalé plus de 10,5 millions de cas de coronavirus et plus de 152 000 décès depuis le début de la pandémie. Jusqu’à présent, environ 670 000 personnes ont été vaccinées dans le pays, les personnes vaccinées étant principalement des travailleurs de première ligne.

