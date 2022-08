« Phares communautaires » alimentés par le soleil et les bénévoles

LaPLACE, La. (AP) – Sonia St. Cyr, bénévole enthousiaste de l’église, a perdu quelque chose qu’elle chérissait lors de la panne d’électricité causée par l’ouragan Ida – son indépendance, que lui a conféré le fauteuil roulant électrique qu’elle manœuvre habilement sur les trottoirs cahoteux de la ville.

“Après Ida, j’étais confiné à la maison”, a déclaré St. Cyr, qui souffre de sclérose en plaques. Elle a fait de son mieux pour économiser l’énergie de son fauteuil roulant, ne se rendant qu’au bout de son bloc ou assise sur son porche après que la tempête a touché terre le 29 août dernier.

Il a fallu 10 jours de plus avant que toutes les maisons habitables de la Nouvelle-Orléans aient à nouveau l’électricité. Avec les lumières éteintes et rien d’ouvert dans son quartier Broadmoor de la Nouvelle-Orléans, “Ce n’était pas amusant.”

Un projet lancé dans le sud-est de la Louisiane vise à aider des personnes comme Saint-Cyr qui sont particulièrement vulnérables lors de pannes de courant prolongées, car le réchauffement climatique produit des conditions météorologiques plus extrêmes, notamment des ouragans plus gros et plus humides.

Les «phares communautaires», équipés de panneaux solaires sur le toit et d’une batterie pour stocker l’énergie, peuvent servir de centres électriques après une catastrophe, permettant aux voisins de recharger les batteries, d’allumer les téléphones ou de stocker des médicaments sensibles à la température.

Ils sont parrainés par Together New Orleans, un réseau non partisan d’églises et de groupes qui tente de résoudre les problèmes communautaires.

L’organisateur Broderick Bagert a déclaré qu’il se sentait “impuissant et impuissant” alors que la ville luttait pour fournir des éléments de base comme la collecte des ordures à la suite d’Ida. Ils ont réalisé que les gouvernements locaux ne pouvaient pas tout gérer seuls.

« Vous pouvez passer beaucoup de temps à dire… ‘Pourquoi ne le font-ils pas ?’ », a déclaré Bagert. “Mais vous commencez à réaliser que la vraie question est ‘Pourquoi pas nous?'”

Plus qu’un simple matériel énergétique, chaque phare a besoin d’une équipe de bénévoles pour étudier leurs zones, savoir qui a des problèmes de santé et qui a besoin de médicaments réfrigérés ou qui dépend de fauteuils roulants électriques pour se déplacer. Alors que les personnes ayant des moyens peuvent évacuer avant un ouragan, environ une personne sur quatre vit dans la pauvreté à la Nouvelle-Orléans, et tout le monde n’a pas les moyens de fuir. Les ouragans se forment également plus rapidement en raison du changement climatique, ce qui rend plus probable que les gens se retrouvent coincés dans une zone sinistrée.

Chaque phare devrait pouvoir se connecter avec toutes les personnes vulnérables de son quartier dans les 24 heures suivant une panne, a déclaré Bagert.

« Il ne s’agit pas uniquement de batteries et de panneaux solaires. Il existe d’autres batteries et panneaux solaires fabriqués par la main de Dieu. Et cela s’appelle la personnalité humaine », a déclaré le révérend JC Richardson, pasteur de la Cornerstone United Methodist Church, lors d’un événement annonçant l’un des emplacements.

La phase pilote prévoit 24 sites – 16 à la Nouvelle-Orléans et huit ailleurs en Louisiane. Ils ont collecté près de 11 millions de dollars sur les 13,8 millions de dollars prévus avec l’aide de la Greater New Orleans Foundation, de la ville, d’un financement fédéral et d’autres dons.

Jeffrey Schlegelmilch, directeur du Centre national de préparation aux catastrophes de l’Université de Columbia, a déclaré que les systèmes pouvant fonctionner indépendamment du réseau électrique – souvent appelés micro-réseaux – deviennent de plus en plus populaires à mesure que les entreprises et les communautés s’attaquent au changement climatique en essayant de réduire leur empreinte carbone. ou électricité de secours sécurisée.

« Nous nous attendons à des conditions météorologiques plus extrêmes. Nous nous attendons à plus de stress sur la grille », a-t-il déclaré. Il est particulièrement important d’avoir de tels centres dans des endroits où les niveaux de maladies chroniques sont élevés, où les pannes peuvent avoir des conséquences démesurées, a-t-il déclaré : les garder sous tension pourrait signifier moins de personnes dans les ambulances.

Une analyse de l’Associated Press a révélé que les pannes liées aux conditions météorologiques avaient doublé au cours des deux dernières décennies. La Louisiane est l’un des trois États connaissant une augmentation de 50 % de la durée des pannes.

Le pasteur Neil Bernard prévoit d’aider beaucoup plus de personnes à sa New Wine Christian Fellowship dans la banlieue de LaPlace à la Nouvelle-Orléans. L’église est un refuge désigné de dernier recours dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, qui a été durement touchée pendant Ida.

Le rugissement des générateurs est un son courant après un ouragan, et le gouvernement de la paroisse en a fourni un à l’église, mais ils sont bruyants, les émanations de monoxyde de carbone sont dangereuses et le carburant peut être rare lorsque les dommages causés par la tempête entravent le transport.

Garder le générateur de New Wine alimenté et entretenu était un défi après Ida. Désormais, l’église en bénéficiera toute l’année : une fois le phare installé, Bernard prévoit d’économiser 3 000 $ par mois en factures d’énergie.

Les ouragans ne sont pas les seuls phénomènes météorologiques extrêmes qui suscitent l’intérêt pour les micro-réseaux. Les experts disent qu’il y a un intérêt croissant pour la Californie, où les entreprises de services publics coupent parfois de manière préventive les lignes électriques lorsque les conditions sont propices aux incendies de forêt afin que leur équipement ne déclenche pas d’incendie.

Les tempêtes de verglas et de vent ainsi que le climat tropical peuvent provoquer des coupures de courant dans des endroits comme Baltimore, qui a lancé un projet similaire en 2015. La ville compte quatre emplacements entièrement équipés de systèmes d’énergie solaire et de batterie de secours, et vise à en avoir 30 en trois ans, le le planificateur du climat et de la résilience de la ville, Aubrey Germ, a déclaré dans un e-mail.

“Un certain nombre de systèmes ont bien fonctionné pendant les pannes de courant, permettant aux hubs de fournir la continuité des services essentiels tels que la recharge, le refroidissement et l’information des téléphones portables aux résidents ayant besoin d’assistance”, a écrit Germ.

CrescentCare a perdu 250 000 $ en médicaments et vaccins à la suite d’Ida. Le centre de soins de santé basé à la Nouvelle-Orléans disposait de deux générateurs lorsque l’ouragan Ida a frappé, mais l’un est tombé en panne et ils n’ont pas pu obtenir suffisamment de carburant pour faire fonctionner l’autre, a déclaré le PDG Noel Twilbeck.

Désormais, le centre sera l’un des premiers « phares » de la région.

Les panneaux solaires sont conçus pour résister à des vents de 160 mph, a déclaré Pierre Moses, président de 127 Energy, qui finance et développe des projets d’énergie renouvelable. Il est également consultant technique pour l’effort de Community Lighthouse.

Direct Relief, l’un des donateurs finançant le projet de phare, n’avait pas pour objectif d’être un fournisseur d’énergie – il a commencé à financer des micro-réseaux après avoir été invité à plusieurs reprises à payer des générateurs et du carburant après les ouragans.

Le président et chef de la direction du groupe d’aide humanitaire, Thomas Tighe, voit la valeur maintenant que les dossiers médicaux sont informatisés et que de plus en plus de personnes ont besoin d’appareils dépendant de l’énergie à la maison, tels que les appareils de dialyse et l’oxygène.

“Vous avez mis les choses en place en supposant qu’il y aura toujours du pouvoir et que cette présomption n’est plus valable dans de nombreux endroits”, a-t-il déclaré.

Rebecca Santana, L’Associated Press