‘Phantom of the Opera’ va retarder la fermeture après-vente de Broadway

“La raison pour laquelle il est épuisé, c’est parce qu’il se vend, absolument”, a déclaré Mackintosh. “Nous savons que l’une des raisons pour lesquelles il le fait est que c’est votre dernière chance de voir le grand spectacle.”

Parmi les mécènes récents : Lucas Perez, un employé d’un fumoir de 37 ans de Manalapan, NJ, qui a acheté une paire de billets dès l’annonce de la fermeture. Il avait vu le spectacle deux fois auparavant – une fois en tant qu’élève du primaire et une fois à l’âge adulte – mais voulait amener sa mère, qui n’y était jamais allée. Ils y sont allés mi-octobre.

“J’avais l’impression de dire au revoir à un vieil ami, à quelqu’un que je ne reverrai jamais”, a déclaré Perez. “J’étais très nostalgique tout le temps. Il y a quelque chose dans l’expérience de « Phantom » que les autres émissions n’ont pas. »

Avec la musique envolée d’Andrew Lloyd Webber, “Phantom” est un mélodrame gothique sur un mélomane masqué qui hante l’Opéra de Paris et devient obsédé par une jeune soprano. La production de Broadway, dirigée par Hal Prince, est un spectacle à grande échelle, avec un orchestre de 27 personnes et un célèbre lustre qui s’écrase, emblématique d’une époque antérieure du théâtre musical hyper-romantique. En 1988, l’année de l’ouverture du spectacle, il a remporté sept Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale.

Christina DiCillo, une résidente du Queens âgée de 31 ans qui travaille dans le service de publicité du site Web TheaterMania, est une “Phan” – comme les superfans de la série s’appellent eux-mêmes – qui a vu la série 46 fois jusqu’à présent et espère en atteindre 50. avant sa fermeture. Elle et sa sœur jumelle ont vu une production en tournée de l’émission lorsqu’elles grandissaient à Buffalo; maintenant, ils l’ont vu à plusieurs reprises à plusieurs endroits. (Christina l’a vu à Londres, à Las Vegas et en Corée du Sud, entre autres.)

“Je me sens mal pour les gens qui le découvrent maintenant”, a-t-elle déclaré. « La musique me prend toujours, et quand j’y suis, je suis transporté. Je n’arrête pas de penser : « Peut-être que cette fois-ci, ce ne sera pas aussi magique », mais à chaque fois que le lustre se lève, vous avez des frissons dans le dos. Je vois beaucoup de spectacles de Broadway pour le plaisir, et certains d’entre eux sont meilleurs et d’autres sont pires, mais c’est celui que je sais que je vais adorer à chaque fois.

La course de Broadway a été vue par 19,9 millions de personnes et a rapporté 1,3 milliard de dollars; au moment de sa fermeture, il aura eu 13 981 représentations. Selon la production, elle a employé environ 6 500 personnes, dont 400 comédiens.