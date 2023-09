Phandelver et ci-dessous : l’obélisque brisé est un incontournable pour tout fan de D&D

Si vous avez joué à Dungeon & Dragons depuis 2014, vous avez au moins lu les mots Lost Mine of Phandelver auparavant. Il s’agit du livre d’aventures de 64 pages inclus avec presque chaque Coffret de démarrage D&D depuis près d’une décennie, conçu pour fournir un ensemble de quêtes relativement simples pour les niveaux 1 à 5 qui peuvent être jouées à peu près à tout âge. Il est bien équilibré, rejouable à presque tous les niveaux de compétence et très facile à intégrer dans une aventure plus vaste que vous avez construite vous-même. Même le podcast D&D désormais populaire dans le monde entier La Zone Aventure a commencé avec ce livre d’introduction, mais si vous avez écouté, vous savez qu’il déraille rapidement et de manière hilarante et se transforme en quelque chose d’encore plus grand.

Dans le cadre de sa campagne continue de modernisation des aventures et des mondes classiques cette année, l’éditeur Wizards of the Coast a publié une version mise à jour de 200 pages de cette histoire classique. Phandelver and Below: The Shattered Obelisk reprend cette aventure pour débutants et la transforme en une histoire beaucoup plus vaste, qui conserve tout ce qui a rendu l’original génial, avec une aventure plus sombre et considérablement plus stimulante pour les joueurs cherchant à atteindre le niveau suivant. dix.

Quiconque a joué à La Mine Perdue de Phandelver connaîtra extrêmement bien la première moitié de ce livre. Ce n’est pas exactement la même chose : Wizards of the Coast a apporté un certain nombre de petits changements aux personnages dans le but de s’aligner sur les styles de jeu et de création de personnages modernes. Il y a aussi une tonne de nouveaux graphismes et de nouvelles cartes, qui font un travail incroyable en rendant cette partie de l’histoire beaucoup plus complète. Et comme l’original, ces quatre premiers chapitres peuvent être joués par à peu près n’importe qui, à tout âge, sous la surveillance d’un adulte.

Klarg l’épouvantail, qui joue toujours à la machine à écrire après toutes ces années. Les sorciers de la côte

Une fois le seuil franchi vers le chapitre 5, le ton de l’aventure prend un tournant. Cela n’arrive pas d’un seul coup. Cela ressemble beaucoup à la même histoire, mais il est clair que la difficulté a augmenté pour correspondre aux nouveaux aventuriers puissants. Les joueurs sont confrontés à de nouvelles énigmes plus complexes et à moins de garde-fous lorsqu’il s’agit de ce qui est exploré et des conséquences potentielles s’ils se précipitent d’un objectif à l’autre. Cependant, une fois que vous avez atteint le chapitre 6, je suis beaucoup moins enclin à qualifier l’histoire de universellement adaptée à l’âge. La bonne nouvelle est que vous pouvez vraiment arrêter l’histoire au chapitre 4 et ne pas avoir l’impression que le jeune public a raté quoi que ce soit. La meilleure nouvelle est que le public plus âgé va vivre une aventure spectaculaire à mesure que l’histoire continue.

Une chose importante à savoir sur la seconde moitié de cette aventure est la survie des joueurs et une fin heureuse n’est pas une garantie. Chaque chapitre fait un excellent travail en donnant au DM les points suggérés pour que les joueurs retournent en ville pour se reposer et se réapprovisionner, mais même si le groupe prend en compte toutes ces suggestions, il est possible d’échouer. Il existe d’éventuelles prochaines étapes si les joueurs veulent continuer, mais la façon dont cette histoire rend compte de l’échec est un départ bienvenu par rapport à l’expérience de fin de partie « standard » de D&D.

Il y a tellement de choses à aimer dans l’ensemble de The Shattered Obelisk. Il poursuit l’excellent travail accompli par Wizards of the Coast pour moderniser les classiques de D&D, tout en ouvrant la voie à une histoire qui divertira, mettra au défi et peut-être même horrifiera les joueurs de tout niveau. L’équipe D&D a pris ce qui est maintenant un livre d’aventure classique que beaucoup considéraient comme leur première aventure, et l’a transformé en quelque chose que chaque DM devrait avoir sur son étagère, ne serait-ce que comme source d’inspiration pour créer des histoires avec des défis agréables et durables.