Phaedra Parks évoque un éventuel retour de Kim Zolciak dans « RHOA »

Parcs Phèdre est prêt pour Kim Zolciak pour reprendre sa pêche… en disant à TMZ qu’elle serait ravie si l’ancienne élève de « The Real Housewives of Atlanta » rejoignait le groupe.

Nous avons rencontré la personnalité de Bravo à l’extérieur du studio « Dancing With the Stars » … où elle se rendait pour s’entraîner pour la saison 33 de la série de compétition. Cependant, Phaedra a clairement indiqué qu’elle avait toujours « RHOA » en tête … car elle est sur le point de faire son grand retour à l’émission de téléréalité pour sa 16e saison.

PP n’est pas la seule ancienne élève de « RHOA » à vouloir faire un retour… KZ a noté plus tôt cet été qu’elle serait ouverte à un retour dans la franchise « Housewives » maintenant qu’elle a examiné Phaedra et Porsche Williams sont en train de filmer à nouveau.

La dernière apparition de Kim en tant que membre à temps plein du casting remonte au milieu de la saison 5, lorsqu’elle a quitté la série pour lancer sa propre série, « Don’t Be Tardy ». Kim est revenue ici et là pour des apparitions en caméo au fil des ans… mais il semble qu’elle soit prête pour un retour en bonne et due forme.