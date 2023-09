PH taekwondo vise une aubaine de médailles comme à Doha 2006

HANGZHOU, Chine — Si la chance et l’admiration des juges venaient à leur secours, les as du poomsae Jocel Lyn Ninobla et le roi Patrick Perez pourraient bien être les premiers Philippins sur le stand des médailles des dix-neuvièmes Jeux vidéo asiatiques.

Tous deux champions des Jeux d’Asie du Sud-Est au début de cette année, Perez est n°4 au classement des poomsae individuels masculins tandis que Ninobla, ancien champion du monde, pourrait facilement dépasser le tour préliminaire lorsque les compétitions débuteront dimanche.

Il y a un grand obstacle à franchir, mais après que les organisateurs du taekwondo aient fusionné les deux disciplines du poomsae – reconnu et freestyle – en un seul événement.

«Nous concourrons à la fois en reconnu et en style libre. C’est un gros problème puisque je suis plus attirée par le reconnu depuis que j’ai commencé le poomsae », a déclaré Ninobla, triple médaillée d’or aux SEA Games dans l’épreuve du reconnaissance féminine.

« Nous nous sommes entraînés et avons participé à plusieurs compétitions à l’étranger, cela va donc être un plus pour nous aux Jeux asiatiques. Nous ferons tout simplement de notre mieux », a ajouté la championne du monde 2013 Ninobla, qui a également remporté une médaille d’argent et une de bronze sur la scène internationale.

Ninobla et Perez font partie de l’équipe de 12 taekwondo ici, tous visant au moins un acte de répétition de 2006 à Doha, au Qatar, lorsque les Jins ont produit deux médailles d’argent et trois de bronze.

Kirstie Elaine Alora, double médaillée de bronze aux Jeux asiatiques, et l’olympien de Tokyo Kurt Bryan Barbosa sont les meilleurs espoirs de l’équipe de kyorugi (sparring), aux côtés du vétéran Samuel Morrison.

« Ils sont prêts. C’est dur (refaire 2006) mais nous allons faire de notre mieux. C’est notre problème », a déclaré Rocky Samson, secrétaire général de la Philippine Taekwondo Association.

Le taekwondo philippin a remporté trois médailles de bronze – deux des poomsae de l’équipe masculine et féminine – et une autre de Pauline Lopez chez les -57 kg dames aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta.

David Cea, Arven Alcantara, Veronica Garces, Child Jessica Canabal, Laila Delo et Jubilee Briones sont également en lice pour les médailles au Lin’an Sports Tradition and Exhibition Center.