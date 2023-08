PGMOL révèle sa position sur plus de temps supplémentaire après les critiques de Varane

Howard Webb, le patron de Professional Game Match Officials Limited, ou PGMOL, a répondu aux récentes plaintes de personnalités concernant l’augmentation du temps ajouté aux matchs de Premier League.

Au cours de la pré-saison, Raphael Varane de Manchester United a exprimé son mécontentement envers la Fédération anglaise de football (FA). Le défenseur français pour avoir prétendument écarté les inquiétudes des joueurs. Le Français est convaincu que l’ajout de temps d’arrêt supplémentaires aux matchs est préjudiciable aux joueurs.

Cela fait suite à l’annonce de la FA selon laquelle elle réduit les retards inutiles. Les arbitres et les officiels allongent le temps que le ballon passe en jeu. La durée moyenne d’un match devrait passer à au moins 100 minutes.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, les arbitres ont ajouté environ sept minutes à la plupart des matchs. Cela s’est produit à la fin des deux mi-temps. Cette stratégie fait ses débuts ce week-end lors du premier tour des matchs de la Premier League anglaise.

PGMOL répond au claquement de temps additionnel de Varane

Howard Webb a expliqué à TNT Sports, via Eurosport, le rôle des prolongations contre les techniques de perte de temps. Il prédit la « stabilisation » du temps additionnel une fois que les joueurs et les arbitres se seront adaptés.

« J’ai vu ces commentaires », a déclaré Webb. « Certains des changements qui sont mis en œuvre sont ceux qui résultent de plus de changements et d’orientations de la FIFA et de l’IFAB. Nous n’avons pas le choix là-dessus. Certaines des consultations auront eu lieu avant que ces choses ne se produisent.

« D’autres domaines sont le résultat direct des consultations que nous avons eues sur la perte de temps, des commentaires que nous recevons des groupes de fans et d’autres également. Nous sommes ici pour essayer d’avoir un impact positif sur le jeu. Nous assistons à une baisse du nombre de minutes de temps de jeu effectif à un point tel que les gens s’en inquiètent, nous n’essayons pas de devenir fous, nous essayons de déplacer le jeu davantage vers ce qu’il était auparavant.

« Bien sûr, nous continuerons à revoir tout ce que nous faisons. Nous continuerons à recevoir des commentaires, et bien sûr, cela inclura les commentaires faits par les représentations des managers et des joueurs et d’autres personnes avec lesquelles nous travaillons. Voyons comment ça se passe. Voyons où nous allons avec ça.

Trois minutes supplémentaires devraient être ajoutées en moyenne

« Nous essayons de récupérer du temps de jeu qui aurait autrement pu être perdu. L’intention avec la perte de temps, comme les sous-marins qui partent de l’autre côté, est d’en faire un jeu plus juste et nous avons été mandatés par les directives de l’IFAB pour le faire et en étant plus proactifs dans le travail que nous sommes là faire.

« En Premier League, nous avons vu 98 minutes et demie l’an dernier. Nous avons examiné les événements qui se sont produits l’année dernière et appliqué la nouvelle méthodologie. Nous pensons que cela va aller jusqu’à environ 11 minutes et demie par match. Donc, trois minutes de plus. Nous nous attendons à voir une augmentation, mais pas autant que ce que nous avons vu avec la Ligue de football ce week-end.

PHOTO : IMAGO / Colorsport