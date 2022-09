PGMOL coopérera avec l’examen de la Premier League des incidents controversés du VAR

Le corps des arbitres PGMOL a effectivement admis que les décisions respectives du VAR d’interdire les buts à Chelsea et à Newcastle samedi étaient erronées et a promis de “coopérer pleinement” avec un examen des incidents par la Premier League.

Le conseil des arbitres du match professionnel a pris la mesure rare de “reconnaître” les controverses spécifiques dans un communiqué dimanche, et a accepté la demande de la Premier League pour une enquête supplémentaire.

Les décisions du VAR dans tous les matches concernés sont déjà examinées par un panel indépendant de cinq personnes comprenant des représentants de la Premier League et du PGMOL ainsi que trois anciens joueurs, leurs conclusions étant envoyées aux clubs concernés.

David Moyes était furieux de voir l’égalisation tardive de West Ham refusée à Stamford Bridge (Steven Paston / PA)

Il est donc significatif que PGMOL ait franchi une étape supplémentaire après l’action de samedi, avec West Ham refusé un égaliseur tardif contre Chelsea à Stamford Bridge, tandis que les Magpies ont fait match nul 0-0 avec Crystal Palace après qu’un but contre son camp de Tyrick Mitchell a été exclu à St James. ‘ Se garer.

PGMOL a déclaré dans un communiqué: « PGMOL reconnaît les incidents pour interdire les buts lors des matches Chelsea contre West Ham et Newcastle contre Crystal Palace.

“Nous coopérerons et collaborerons pleinement avec la Premier League et leur demande d’examiner ces deux incidents particuliers, en utilisant le résultat dans le cadre de l’évaluation continue des performances hebdomadaires et du développement de nos officiels de match à l’avenir.”

Les deux décisions ont été vivement critiquées, le patron des Hammers, David Moyes, qualifiant le responsable du VAR Jarred Gillett d’inapte au travail après avoir affronté l’arbitre Andy Madley.

La frappe de Maxwel Cornet a été annulée après un examen VAR dans le derby de Londres, Jarrod Bowen étant réputé avoir commis une faute sur Edouard Mendy alors qu’il tentait d’atteindre un ballon renversé par le gardien de but.

Un Moyes furieux a déclaré: «Je suis étonné que VAR ait envoyé l’arbitre pour qu’il le voie. Mais je pensais que même s’il allait à la télévision, il n’y avait aucun moyen qu’il renverse ça, parce que c’est un objectif. C’était une décision ridiculement mauvaise.

“Je questionnerais VAR aujourd’hui autant que l’arbitre. Mais l’arbitre aurait dû s’en tenir à ses propres armes. Le plus triste, c’est que c’est le niveau de l’arbitrage faible en ce moment.

“Écoutez, finalement, je fais plein d’erreurs, les arbitres peuvent faire plein d’erreurs. Mais j’espère que si l’arbitre a fait une erreur, c’est pourquoi elle est corrigée par VAR.

“Mais si vous dites aujourd’hui que l’erreur de l’arbitre a été corrigée par VAR, je dis que je ne vois pas cela dans un million d’années. Et je suis en fait plus gêné pour le gars qui a fait le VAR que je ne le suis même pour l’arbitre.

“Parce que cela me dit que c’est quelqu’un qui ne comprend pas le football et qui ne devrait probablement pas s’en approcher, s’il pense que c’était suffisant pour envoyer l’arbitre à l’écran.”

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a été plutôt plus mesuré dans sa réaction en voyant le but de Mitchell renversé.

L’arbitre Michael Salisbury l’a exclu pour une faute de Joe Willock sur le gardien Vicente Guaita mais Howe a déclaré: “Je ne pensais pas que cela aurait dû être refusé, personnellement, je pensais que c’était une faute ou une poussée sur Joe Willock dans la construction- jusqu’à l’arrivée du ballon.

«L’élan de Joe est fixé à ce moment-là de son adversaire, il le transporte ensuite dans le gardien de but.

“Mais sans cette poussée, il n’y a aucun moyen que Joe soit entré avec cette force, donc pour moi ce n’est pas une faute. Si quoi que ce soit, c’est une pénalité si ce n’est pas un but, donc j’ai été très surpris du résultat.