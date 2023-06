PGMOL condamne les abus d’Anthony Taylor à Budapest après la finale de l’UEFA Europa League

L’instance d’arbitrage PGMOL a condamné les abus « injustifiés et odieux » lancés à Anthony Taylor après que l’officiel ait été harcelé par des supporters en colère à l’aéroport de Budapest à la suite de sa démonstration controversée lors de la finale de la Ligue Europa.

Des séquences vidéo sur les réseaux sociaux montrent Taylor et sa famille essayant d’échapper à une foule furieuse alors qu’ils traversaient l’aéroport après avoir arbitré la victoire de Séville contre la Roma en Hongrie mercredi.

Taylor a réservé 13 joueurs, dont sept joueurs roms, tandis que le match a été jonché de retards en raison du nombre inhabituellement élevé de fautes.

Une chaise et une bouteille ont été lancées en direction de l’arbitre et de son groupe.

Taylor et sa famille ont finalement été conduits hors d’un café et dans une zone sécurisée par la sécurité de l’aéroport.

L’officiel anglais a également été pris pour cible par le patron de la Roma, Jose Mourinho, qui a été vu en train de gesticuler vers Taylor et de le traiter de « honte » dans une tirade grossière sur le parking du stade après le match.

Réagissant à l’incident à l’aéroport, le Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) a déclaré dans un communiqué : « PGMOL est au courant de vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant Anthony Taylor et sa famille harcelés et maltraités à l’aéroport de Budapest.

« Nous sommes consternés par les abus injustifiés et odieux dirigés contre Anthony et sa famille alors qu’il tente de rentrer chez lui après avoir arbitré la finale de l’UEFA Europa League.

« Nous continuerons à apporter tout notre soutien à Anthony et à sa famille. »

Ref Support UK a ajouté: «C’est tellement, tellement inquiétant à voir et nous espérons qu’Anthony et sa famille vont bien.

« C’est pourquoi nous pensons que des organisations comme les LMA_Managers et la PFA ainsi que la WeAreTheFSA doivent sortir et condamner un tel comportement dans ce pays.

« Les commentaires des managers et le comportement des joueurs encouragent cela et c’est en augmentation inquiétante lorsqu’un incident grave ou un meurtre est imminent. »

Les responsables de l’aéroport de Budapest ont déclaré qu’un Italien avait été accusé de bagarre après l’affreux affrontement.

« Anthony Taylor, l’arbitre de la finale de l’UEFA Europa League, a été impliqué dans un incident à l’aéroport international Ferenc Liszt hier soir », indique un communiqué.

« Les supporters de l’équipe perdante de la Roma ont reconnu l’arbitre dans l’aire de restauration de l’aéroport, où il attendait le départ de son vol.

« Grâce à l’étroite coopération de l’exploitant de l’aéroport avec la police et à la présence policière accrue à l’aéroport lors de l’arrivée et du départ des supporters, les autorités sont intervenues immédiatement et l’arbitre a été escorté jusqu’à un salon et est monté à bord de son vol en toute sécurité, accompagné de la police. officiers.

« Le citoyen italien impliqué dans l’incident a été appréhendé par la police et des poursuites pénales ont été engagées pour rixe. »

L’UEFA attend le rapport de Taylor avant de décider de prendre des mesures contre Mourinho pour sa diatribe.

Taylor a réservé Mourinho pendant le match, qui s’est terminé 1-1 après prolongation avant que Séville ne gagne aux tirs au but.

C’était le septième triomphe de Séville en Ligue Europa et la première défaite en finale européenne de la carrière de manager de Mourinho.

