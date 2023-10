PGMOL admet une erreur de hors-jeu du VAR pour refuser le but de Diaz

PGMOL a admis que Luis Díaz avait eu un but exclu à tort pour hors-jeu lors de la défaite 2-1 de Liverpool à Tottenham Hotspur samedi.

L’attaquant pensait avoir donné l’avantage à Liverpool à la 34e minute après avoir saisi un ballon en profondeur de Mohamed Salah et marqué, seulement pour que le drapeau se lève pour hors-jeu.

Le VAR Darren England a pensé à tort que la décision sur le terrain était un « but », a rapidement identifié que Díaz était en jeu et a dit à l’équipe sur le terrain « vérification terminée » pour confirmer le but. Mais lorsque l’arbitre Simon Hooper a appris cela, il a compris que la décision prise par l’assistant était correcte.

Cela signifiait qu’au lieu que la décision soit transformée en but, elle restait refusée.

Un communiqué publié par l’organisme des arbitres disait : « PGMOL reconnaît qu’une erreur humaine importante s’est produite au cours de la première mi-temps du match Tottenham Hotspur contre Liverpool.

« Le but de Luiz Diaz a été refusé pour hors-jeu par l’équipe des officiels de match sur le terrain. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé grâce à l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu. PGMOL procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur.

Luis Diaz pensait avoir mis Liverpool en tête. Marc Atkins/Getty Images

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, était furieux lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Qui est-ce que ça aide maintenant ? » il a dit. « Nous avons eu la situation lors du match Manchester United contre Wolves. Ont-ils obtenu des points pour cela ? Cela n’aide pas.

« Personne ne s’attend à des décisions correctes à 100 %, mais lorsque le VAR entre en jeu, cela devrait devenir plus facile. La décision a été prise très rapidement et elle a changé la dynamique du jeu. »

Le patron des Spurs, Ange Postecoglou, a ajouté : « Je n’en ai jamais vraiment été fan ». [VAR]. Cela complique des domaines du jeu que je pensais assez clairs dans le passé. Nous devons y faire face.

« Le plus gros problème que nous avons est qu’aucune forme de technologie ne rendra le jeu sans erreur. Nous avons toujours accepté que les erreurs faisaient partie du jeu, que les gens sont des êtres humains, mais de nombreuses parties du jeu ne sont pas factuelles, donc les officiels feront des erreurs. tout comme les joueurs et les managers font des erreurs.

« Si nous plaçons la barre aussi haut, nous échouerons invariablement. »